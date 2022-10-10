أوكرانيا تُسقط 41 صاروخًا روسيًا.. بريطانيا: إطلاق الصواريخ أمر غير مقبول

استيقظت العاصمة الأوكرانية ومدن أخرى على هجمات روسية أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى، في ردّ جاء، على ما يبدو، انتقامًا للهجوم الأوكراني على الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا.

في السياق، كشف القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية الجنرال “فاليري زالوجني” أنّ قواته أسقطت 41 صاروخًا على الأقل أطلقتها روسيا على أوكرانيا صباح الاثنين.

وكتب يقول على تويتر “هذا الصباح أُطلق 75 صاروخًا، حيد دفاعنا الجوي 41 منها”.

ووصف وزير الخارجية البريطاني “جيمس كليفرلي” إطلاق روسيا صواريخ على مناطق مدنية في أوكرانيا بأنه “غير مقبول”.

وكتب كليفرلي على تويتر: “إطلاق روسيا صواريخ على مناطق مدنية في أوكرانيا أمر غير مقبول”.

وأضاف “هذا دليل على ضعف بوتين وليس على قوته”.

وفي كييف، ضربت الهجمات وسط المدينة المزدحم. ورقد جسد رجل يرتدي الجينز في شارع عند تقاطع رئيسي محاطاً بالسيارات المشتعلة. وفي إحدى الحدائق، قطع جندي ملابس امرأة ملقاة على العشب في محاولة لعلاج جروحها، وكانت امرأة أخرى تنزف في مكان قريب.

وقالت شرطة المدينة إن خمسة أشخاص على الأقل قُتلوا وأُصيب 12.

وأدى تفجير لوجود حفرة بالقرب من ملعب للأطفال في حديقة بوسط كييف، وتصاعد الدخان من بقايا ما بدا أنه صاروخ سقط في أرض موحلة.

وفي وقت لاحق من الصباح، سقط وابل آخر من الصواريخ على العاصمة حيث سارع المارة للبحث عن مأوى عند مداخل محطات المترو وداخل مواقف السيارات.

وقال الرئيس “فولوديمير زيلينسكي” عبر تطبيق تيليغرام “إنهم يحاولون تدميرنا ومحونا من على وجه الأرض… صفارات الإنذار لا تهدأ في جميع أنحاء أوكرانيا. هناك صواريخ تسقط. للأسف هناك قتلى وجرحى”.