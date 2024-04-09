أوكرانيا تُعلن: قصف مصنع للطائرات الروسية في منطقة فارونيش

كشف مصدر بالمخابرات الأوكرانية لرويترز أن جهاز المخابرات العسكرية الأوكراني قصف منشأة إنتاج رئيسية بمصنع طيران روسي في منطقة فارونيش.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم الثلاثاء إن طائرتين مسيرتين أسقطتا فوق المنطقة.

وقال المصدر إن مصنع صيانة الطيران رقم 711 في بلدة بوريسوجليبسك جرى استهدافه. ولم يقدم أي تفاصيل عن حجم الأضرار.

وتقع البلدة على بعد 350 كيلومترا على الأقل من الجانب الذي تسيطر عليه الحكومة الأوكرانية من خط الجبهة في شمال شرق أوكرانيا.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من التقارير.

وكثفت كييف في الآونة الأخيرة هجماتها في عمق الأراضي الروسية مستهدفة منشآت العسكرية وبنية تحتية للطاقة تساعد موسكو في المجهود الحربي. وتستخدم في الغالب أنواعا مختلفة من الطائرات المسيرة طويلة المدى المصنعة محليا.