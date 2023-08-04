أوكرانيا تُهاجم قاعدة بحريّة روسيّة على البحر الأسود.. وتستهدف القرم بـ 13 مسيرّة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ زورقين مسيرين أوكرانيين هاجما قاعدة بحرية روسية قرب ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود، في ساعة مبكرة من اليوم الجمعة، وأنّ السفن الحربية الروسية دمرتهما.

ودفع الهجوم ميناء نوفوروسيسك، وهو ميناء رئيسي للصادرات الروسية، إلى وقف حركة جميع السفن بصفة مؤقتة، وفقًا لما ذكره كونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين الذي يدير محطة نفطية هناك، وهو أول هجوم تشنه القوات الأوكرانية على أحد الموانئ التجارية الروسية الرئيسية.

وقال كونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين، المسؤول عن تحميل الناقلات بالنفط في ميناء نوفورسيسك، إنّ الميناء أوقف مؤقتًا حركة جميع السفن. وأضاف أنّ مرافقه لم تصب بأي أضرار وإن عمليات تحميل النفط مستمرة على الناقلات التي كانت راسية بالفعل في الميناء.

ونشر موقع أسترا الإلكتروني الإخباري الروسي، مقاطع تظهر حركة السفن قبالة الساحل وصوت إطلاق النار يأتي من اتجاه البحر.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن خدمات الطوارئ في نوفوروسيسك، أكدت وقوع انفجارات وأضافت أنه جرى إبلاغ أجهزة الأمن. والميناء هو واحد من أكبر الموانئ على البحر الأسود.

وكونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين هو المسؤول الرئيسي عن شحن الخام القازاخستاني.

وتصاعدت الاشتباكات في البحر الأسود والموانئ المحاذية منذ أن رفضت روسيا الشهر الماضي تمديد اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية، إذ ضربت الطائرات المسيرة والصواريخ الروسية عددا من منشآت الموانئ الأوكرانية وصوامع القمح في البحر الأسود أو بالقرب منه.

وذكرت روسيا أيضًا أن زوارق مسيرة أوكرانية هاجمت سفنًا حربية روسية كانت ترافق سفينة مدنية.

إلى ذلك، نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت عشر طائرات مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم اليوم، واعترضت ثلاث طائرات مسيرة أخرى باستخدام تدابير إلكترونية مضادة.

كما نقلت “تاس” عن وزارة الدفاع الروسية اليوم، أنّ الوزير سيرغي شويجو زار المقر الرئيسي لمجموعة جيش “الوسط” المشاركة في الصراع الأوكراني.

وأضافت أن قائد المجموعة أندريه موردفيتشيف أطلع شويغو على مستجدات الوضع، من دون الكشف عن مكان الاجتماع.