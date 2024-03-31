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أوكرانيا: روسيا أطلقت 16 صاروخا و11 مسيرة أثناء الليل

منذ 15 دقيقة
صواريخ روسية

صواريخ روسية

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أفادت القوات الجوية الأوكرانية صباح اليوم الأحد 31 آذار/مارس الجاري، أن روسيا أطلقت 16 صاروخا و11 طائرة مسيرة على أوكرانيا في هجوم جوي أثناء الليل.

وفي بيان على تطبيق تيليجرام قالت القوات الجوية إنها نجحت في إسقاط تسع طائرات مسيرة وتسعة صواريخ. ولم تحدد أهدافها.

وعلى مدى أكثر من أسبوع كثفت روسيا بشدة حملتها الجوية على منشآت الطاقة الأوكرانية، الأمر الذي تسبب في أضرار بالغة وأثار مخاوف الأوكرانيين من العودة إلى انقطاع الكهرباء الذي شهدته البلاد في أول شتاء بعد الحرب.

وقالت شركة دي.تي.إي.كيه، أكبر شركة أوكرانية خاصة للطاقة، أمس السبت إن خمس من ست محطات كهرباء تابعة لها تضررت أو تهدمت، مما أدى إلى خسارة 80 بالمئة من قدراتها لتوليد الطاقة، مضيفة أن الإصلاحات قد تستغرق ما يصل إلى 18 شهرا.

    المصدر :
  • رويترز

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