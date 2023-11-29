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أوكرانيا: روسيا أطلقت 21 طائرة مسيرة و3 صواريخ كروز على البلد ليلاً

منذ 45 دقيقة
صواريخ كروز- تعبيرية

صواريخ كروز- تعبيرية

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قالت القوات الجوية الأوكرانية الأربعاء إن روسيا أطلقت 21 طائرة مسيرة وثلاثة صواريخ كروز باتجاه أوكرانيا الليلة الماضية مشيرة إلى أن جميع المسيرات وصاروخين دُمروا قبل بلوغ أهدافهم.

وقالت القوات الجوية على تطبيق تيليغرام للتراسل إن الطائرات المسيرة إيرانية الصنع من طراز (شاهد) كانت موجهة صوب منطقة كميلنيتسكايي في حين كانت الصواريخ موجهة نحو الأجزاء الجنوبية من أوكرانيا.

وهناك قاعدة جوية في منطقة كميلنيتسكايي بغرب أوكرانيا.

وأضافت القوات الجوية أنه رغم عدم تدمير الصاروخ الثالث فإنه “لم يصل” إلى هدفه لكنها لم تكشف عن مزيد من التفاصيل.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من التقرير الأوكراني. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار نتيجة سقوط حطام.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم الأربعاء إن فرقاطة تابعة لأسطولها في البحر الأسود شنت هجوما بأربعة صواريخ كروز على البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا لكن لم يتضح متى وقع الهجوم.

وتنشر وزارة الدفاع الروسية أحيانا معلومات بعد تأجيلها لفترة.

وقالت البحرية الأوكرانية إن ثلاثة صواريخ كروز روسية أطلقت من منطقة خيرسون المطلة على البحر الأسود والتي تسيطر روسيا على أجزاء منها منذ وقت مبكر من الحرب التي بدأتها موسكو قبل 21 شهرا.

    المصدر :
  • رويترز

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