أوكرانيا: روسيا فقدت قاذفتين في هجومين على مطارين

قال رئيس المخابرات الأوكرانية كيريلو بودانوف إن هجومين في الآونة الأخيرة على مطارين روسيين دمرا قاذفتين من طراز تي.يو-22 وألحقا أضرارا بقاذفتين أخريين.

وقال بودانوف في مقابلة تلفزيونية مساء الأربعاء “دمرت اثنتان، وتضررت اثنتان. هناك اثنتان لا يمكن إصلاحهما”.

وأضاف أنه من الممكن أن تكون طائرة روسية خامسة قد أصيبت.

أفاد مسؤولون روس بوقوع هجومين بطائرات مسيرة على المطارين العسكريين سولتسي في منطقة نوفجورود يوم السبت وشايكوفكا في منطقة كالوجا يوم الاثنين، وقالوا إن طائرة حربية تضررت خلال الهجوم الأول.

وقالت المخابرات العسكرية البريطانية يوم الثلاثاء إنه من المحتمل أن تكون روسيا فقدت قاذفة بعيدة المدى أسرع من الصوت من طراز تي.يو-22إم3 ذات القدرة النووية في الهجوم على سولتسي.

وقال بودانوف إن المخابرات الأوكرانية على اتصال مباشر مع منفذي الهجومين.

وأضاف “هؤلاء أشخاص نفذوا مهاما محددة من الأراضي الروسية”.

وقال متحدث باسم المخابرات الأوكرانية هذا الأسبوع إن الجهاز نسق الهجوم على مطار شايكوفكا.