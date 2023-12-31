الأحد 18 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 31 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أوكرانيا: روسيا نفذت هجوماً جوياً استهدف كييف

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 31 - ديسمبر - 2023 7:32 صباحًا
هجمات روسية بطائرات مسيرة على كييف

هجمات روسية بطائرات مسيرة على كييف

A A A
طباعة المقال

قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا نفذت قصفا جديدا على مناطق أوكرانية في الساعات التي سبقت ليلة رأس السنة الجديدة.

وأضافوا أن القصف استهدف العاصمة كييف وألحق أضرارا بالمناطق السكنية في مدينة خاركيف بشمال شرق البلاد.

وقالت الإدارة العسكرية للمنطقة المحيطة بكييف عبر قناة الرسائل على تطبيق تيليغرام إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية في المنطقة شاركت في صد هجوم روسي بالطائرات المسيرة.

ولم يتضح على الفور حجم الهجوم أو الأضرار المحتملة.

وقال رئيس بلدية خاركيف إيهور تيريخوف على تيليغرام إن هجوما جديدا بالطائرات المسيرة على عدة موجات أصاب مباني سكنية في وسط المدينة وتسبب في نشوب حرائق.

وخاركيف ثاني أكبر مدن أوكرانيا وكانت قد تعرضت لهجومين بالصواريخ أمس السبت 30\12\2023 مما أدى إلى إصابة 21 شخصا على الأقل.

وشهد الأسبوع الأخير من عام 2023 هجمات متزايدة من كلا الجانبين، حيث قتلت روسيا ما لا يقل عن 31 مدنيا في أكبر هجوم جوي لها في الحرب على أوكرانيا يوم الجمعة، كما قُتل 20 شخصا نتيجة هجوم نفذته أوكرانيا على مدينة بيلجورود الروسية أمس السبت 30\12\2023.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علما الصين وتايوان
الحكومة الصينية تصف المرشح الأبرز للرئاسة في تايوان بأنه "مدمر للسلام"
البحر الأحمر
هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقريراً عن حادث سفينة قرب الحديدة باليمن
عواصف كاليفورنيا
أمواج عاتية على ساحل كاليفورنيا تتسبب في حدوث فيضانات

الأكثر قراءة

غارات إسرائيلية على سوريا
قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت مليشيات إيرانية قرب مطار حلب
في الذكرى العاشرة لحادث مايكل شوماخر.. هل سنراه قريباً؟
من عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر
غزة تحت النار
تحقيق لـ"نيويورك تايمز": أين كان الجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر ؟