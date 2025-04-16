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أوكرانيا.. ضربات روسية بمسيرات تُلحق أضرارًا واسعة في أوديسا

منذ 7 دقائق
مسيرات

مسيرات

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قال مسؤولون أوكرانيون إن هجوما بطائرات مسيرة شنته روسيا ليلا على مدينة أوديسا الساحلية على البحر الأسود ألحق أضرارا بمبان سكنية ومستودعات وبنية تحتية مدنية.

وقال أوليه كيبر، حاكم منطقة أوديسا الكبرى ومركزها مدينة أوديسا، في منشور على تطبيق تيليجرام “لقد ضرب العدو أوديسا مرة أخرى بهجوم هائل بطائرات مسيرة”.

ونقلت تقارير أولية عن رئيس بلدية أوديسا هينادي تروخانوف قوله على تطبيق تيلغرام إنه لم تقع أي إصابات. ونشر تروخانوف صورا لمبان سكنية وأخرى شبه مدمرة.

ولم يتضح نطاق الهجوم كاملا، إذ تبلغ القوات الأوكرانية الجوية عادة عن الضربات الروسية الواقعة ليلا في وقت لاحق من الصباح.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من التقارير. ولم يصدر عن روسيا أي تعليق بعد. كما ينفي الجانبان استهداف المدنيين خلال الحرب التي بدأت فيها روسيا غزوا شاملا على أوكرانيا قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وقالت الولايات المتحدة في أواخر مارس آذار إنها توصلت إلى اتفاقين منفصلين مع كلا من أوكرانيا وروسيا لوقف هجماتهما على البحر الأسود وعلى منشآت الطاقة الخاصة بكلتيهما. وتبادل الطرفان الاتهامات مرارا بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

    المصدر :
  • رويترز

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