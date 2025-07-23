أوكرانيا: عرضنا على روسيا عقد قمة لزعيمي البلدين بنهاية أغسطس

قال رئيس الوفد الأوكراني في المحادثات في إسطنبول اليوم الأربعاء إن كييف عرضت على موسكو عقد قمة لزعيمي البلدين بهدف إنهاء الحرب بحلول نهاية أغسطس آب.

وذكر رستم أوميروف، رئيس مجلس الدفاع والأمن الوطني الأوكراني، لوسائل الإعلام أن أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق النار، ودعا روسيا إلى أن “تظهر نهجا بناء وواقعيا”.

وانطلقت في قصر تشيراغان بإسطنبول، مساء اليوم الأربعاء، جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بوساطة تركية، في مسعى جديد لإنهاء الحرب بين البلدين، وتوقع الكرملين مفاوضات “صعبة جدا” مع كييف، في حين أكد مصدر أوكراني أن نتائج المباحثات تبقى رهن اتخاذ روسيا “موقفا بنّاء”.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء الأربعاء أن موسكو وأوكرانيا اتفقتا خلال المحادثات على تبادل مزيد من الأسرى، بما في ذلك عسكريون ومدنيون.

ونقلت الوكالة عن مصدر لم تكشف عن اسمه قوله إن “النتيجة الرئيسية للمفاوضات هي تبادل لا يشمل عسكريين فحسب، وإنما مدنيين أيضا”.

ويضم الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي مستشار الرئيس فلاديمير بوتين، وميخائيل غالوزين نائب وزير الخارجية، فيما يحضر من الجانب الأوكراني سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع رستم عمروف، ونائب وزير الخارجية سيرغي كيسليتسيا.

ويرأس الاجتماع وزير الخارجية هاكان فيدان، ويحضره أيضا من الجانب التركي رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس هيئة الأركان متين غوراك.

وقال رئيس الوفد الروسي بمحادثات إسطنبول إن بلاده اقترحتا على أوكرانيا تشكيل 3 فرق عمل للتواصل عبر الإنترنت، مشيرا إلى أن البلدين اتفقا على عملية تبادل ثانية لرفات 1200 عسكري.

وأفاد مصدر مقرّب من الوفد الروسي أن روسيا وأوكرانيا عقدتا محادثات ثنائية مباشرة في إسطنبول في إطار مفاوضات سلام بين البلدين.

من جهته أكد مصدر في الوفد الأوكراني أنّ كييف مستعدّة للموافقة على وقف لإطلاق النار، لكن نتائج المباحثات تبقى رهن اتخاذ روسيا “موقفا بنّاء”.

وقال المصدر “يعتمد كلّ شيء على ما إذا كانت روسيا ستتوقف عن اعتماد لهجة الانذارات وتتخذ موقفا بنّاءً”، مضيفا أنّ “هذا سيحدّد ما إذا كان بالإمكان تحقيق نتائج في هذا الاجتماع”.