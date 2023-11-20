أوكرانيا.. قتيلان إثر انفجار قنبلة داخل شقة في كييف

أعلنت الشرطة في العاصمة الأوكرانية أن جنديًا أوكرانيًا وامرأة لقيا حتفهما من جراء انفجار قنبلة يدوية في شقة في كييف، إلا أن سبب الانفجار الذي أدى إلى إصابة رجل ثان لم يتضح على الفور.

وقالت شرطة كييف في بيان إن خبراء المتفجرات والمحققين يفحصون مكان الانفجار الذي وقع أمس الأحد في منطقة دنيبروفسكي.

وأضافت أنها تلقت اتصالًا من أحد المواطنين أبلغها فيه بوقوع انفجار في شقة مجاورة.

وفي أوائل هذا الشهر، لقي أحد مساعدي القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية الجنرال فاليري زالوجني حتفه، عندما انفجرت قنبلة يدوية قدمت له كهدية عيد ميلاد.