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أوكرانيا: قصفنا سفينة حربية استولت عليها روسيا في 2014

منذ ساعة واحدة
من حرب أوكرانيا

من حرب أوكرانيا

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قال المتحدث باسم البحرية الأوكرانية دميترو بليتينشوك، صباح اليوم الثلاثاء إن أوكرانيا قصفت بصاروخ سفينة الإنزال كونستانتين أولشانسكي التي استولت عليها روسيا من أوكرانيا في 2014.

وأضاف على شاشة التلفزيون الوطني “في الوقت الراهن السفينة غير قادرة على القتال”. ولم يرد أي تعليق حتى الآن من روسيا.

واستولت روسيا على السفينة الحربية من أوكرانيا إلى جانب معظم سفن البحرية الأوكرانية عندما احتلت قواتها شبه جزيرة القرم في 2014.

وقال بليتينشوك “خضعت لعملية تجديد وكانت تجهز لاستخدامها ضد أوكرانيا، لذلك بكل أسف اتخذنا قرار قصف هذه (السفينة)”.

وأضاف أن صاروخا مضادا للسفن أوكراني الصنع من طراز نيبتون استخدم لهذا الغرض.

ولا تملك أوكرانيا أي سفن حربية كبيرة. ولا تزال تسيطر على بضع مئات من الكيلومترات من الساحل المطل على البحر الأسود على الرغم من أن روسيا تحتل بعض مناطقها الجنوبية.

غير أنها نفذت سلسلة من الضربات الناجحة ضد الأسطول الروسي في البحر الأسود في الشهور القليلة الماضية باستخدام صواريخ أو مسيرات بحرية.

وذكر الجيش الأوكراني أنه قصف سفينتي إنزال روسيتين في القرم يوم الأحد.

    المصدر :
  • رويترز

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