الأثنين 5 ذو الحجة 1443 ﻫ - 4 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أوكرانيا: لا مؤشرات على تخلي روسيا عن خطة محاصرة كييف

28 - مارس - 2022
الجيش الروسي في أوكرانيا (رويترز)

الجيش الروسي في أوكرانيا (رويترز)

A A A
طباعة المقال

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية أولكسندر موتوزيانيك، اليوم الإثنين، إن أوكرانيا لا ترى مؤشرات على الأرض على تخلي روسيا عن خطة لتطويق العاصمة كييف.

وقال في إفادة تلفزيونية “وفقا لمعلوماتنا لم تتخل روسيا الاتحادية عن محاولاتها إن لم يكن للاستيلاء على كييف فلتطويقها. في الوقت الحالي لا نرى تحرك لقوات العدو بعيدا عن كييف”.

يذكر، أوكرانيا وروسيا تستعد، اليوم الإثنين، لعقد أول محادثات سلام مباشرة منذ أكثر من أسبوعين مع إصرار كييف على عدم تقديم أي تنازلات تتعلق بالتخلي عن أراض في الوقت الذي تحول فيه زخم القتال لصالحها.

وضعت موسكو شروطا لانعقاد قمة بين الرئيسين الروسي والأوكراني، في وقت تتحضر إسطنبول لجولة جديدة من المفاوضات بين هذين البلدين، بينما أعلنت كييف حصيلة كبيرة لقتلى الجيش الروسي منذ بداية الحرب.

ومن جانبه حذّر رئيس بلدية ماريوبول المحاصرة (جنوبي أوكرانيا) من وقوع أزمة إنسانية وشيكة بهذه المدينة الساحلية، بينما ذكرت هيئة الأركان العامة أنها تعمل “بشكل فعال” على وقف تقدم القوات الروسية “باتجاه كل من منطقتي زاباروجيا وجوليبول” (جنوب شرق).

من جهة أخرى، قال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف إن روسيا تريد تقسيم بلاده إلى قسمين، كما حدث عندما تم تقسيم كوريا إلى شمالية وجنوبية، متعهدا بشنّ حرب شاملة لمنع تقسيم البلاد.

    المزيد من أخبار العالم

    وزير الخارجية التركي
    وزير الخارجية التركي عن العملية المحتملة في سوريا: سنقوم بما هو ضروري
    قناة السويس - رويترز
    قناة السويس تحقق أعلى إرادات في تاريخها.. كم بلغت؟
    عنصران من الجيش الأوكراني في لوغانسك(رويترز)
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بعد السيطرة على لوغانسك.. روسيا تصوّب تركيزها على المنطقة المجاورة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوات الأمن الدنماركية في محيط مركز التسوق الذي تعرض لحادث إطلاق النار
    فيديو وصور.. أول ظهور لمنفذ هجوم الدنمارك الدموي قبل وبعد اعتقاله
    نجيب ميقاتي
    هجوم حاد ّمن ميقاتي.. التيار الوطني الحر هو من يقوم بالحملات والعرقلة
    عناصر من حزب الله
    تفاصيل مثيرة عن مهمة غواصي حزب الله عند الحدود البحرية