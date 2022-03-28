أوكرانيا: لا مؤشرات على تخلي روسيا عن خطة محاصرة كييف

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية أولكسندر موتوزيانيك، اليوم الإثنين، إن أوكرانيا لا ترى مؤشرات على الأرض على تخلي روسيا عن خطة لتطويق العاصمة كييف.

وقال في إفادة تلفزيونية “وفقا لمعلوماتنا لم تتخل روسيا الاتحادية عن محاولاتها إن لم يكن للاستيلاء على كييف فلتطويقها. في الوقت الحالي لا نرى تحرك لقوات العدو بعيدا عن كييف”.

يذكر، أوكرانيا وروسيا تستعد، اليوم الإثنين، لعقد أول محادثات سلام مباشرة منذ أكثر من أسبوعين مع إصرار كييف على عدم تقديم أي تنازلات تتعلق بالتخلي عن أراض في الوقت الذي تحول فيه زخم القتال لصالحها.

وضعت موسكو شروطا لانعقاد قمة بين الرئيسين الروسي والأوكراني، في وقت تتحضر إسطنبول لجولة جديدة من المفاوضات بين هذين البلدين، بينما أعلنت كييف حصيلة كبيرة لقتلى الجيش الروسي منذ بداية الحرب.

ومن جانبه حذّر رئيس بلدية ماريوبول المحاصرة (جنوبي أوكرانيا) من وقوع أزمة إنسانية وشيكة بهذه المدينة الساحلية، بينما ذكرت هيئة الأركان العامة أنها تعمل “بشكل فعال” على وقف تقدم القوات الروسية “باتجاه كل من منطقتي زاباروجيا وجوليبول” (جنوب شرق).

من جهة أخرى، قال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف إن روسيا تريد تقسيم بلاده إلى قسمين، كما حدث عندما تم تقسيم كوريا إلى شمالية وجنوبية، متعهدا بشنّ حرب شاملة لمنع تقسيم البلاد.