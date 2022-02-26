أوكرانيا: لم نرفض التفاوض وروسيا وضعت شروطا غير قابلة للتنفيذ

أكدت أوكرانيا عدم رفضها للمفاوضات مع روسيا، مشيرة إلى أن موسكو وضعت منذ البداية شروطا تفاوضية غير قابلة للتنفيذ.

وأصدر مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بيانا، مساء السبت، جاء فيها إن بلاده لم ترفض المفاوضات، وجهزنا موقفنا التفاوضي، في حين وضعت روسيا منذ البداية شروطا تفاوضية غير قابلة للتنفيذ.

ونفي مكتب الرئيس الأوكراني أن تكون روسيا أوقفت تحركات قواتها في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الأفعال الروسية محاولة لتركيع أوكرانيا، وإجبارها على قبول شروط غير مقبولة بالمرة.

وفي وقت سابق، قال الكرملين إن القوات الروسية بدأت التقدم في أوكرانيا مجددا اليوم السبت، بعدما أمر الرئيس فلاديمير بوتين بوقف الهجوم أمس ترقبا لمحادثات مع كييف لم تنعقد.

وتحدث كل من بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، عن احتمال عقد محادثات لكن أوكرانيا قالت إن الاشتباكات مع القوات الروسية الغازية استمرت ليل الجمعة واليوم السبت.

وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه بعد أمر بوتين لم تشتبك القوات الروسية، إلا مع “مجموعات من القوميين” على عكس القوات الأوكرانية النظامية.

وقالت حكومة كييف، اليوم السبت، إن القوات الروسية هاجمت عددا من المدن الأوكرانية، وإنه تم احتجاز مخربين روس في العاصمة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها سيطرت على مدينة ميليتوبول الأوكرانية، وقال بيسكوف في إفادة صحفية أن روسيا توقعت فرض الغرب عقوبات عليها ردا على غزوها لأوكرانيا، مضيفا أنها تتخذ إجراءات لخفض تأثيرها على الاقتصاد إلى الحد الأدنى.