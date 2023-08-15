الثلاثاء 28 محرم 1445 ﻫ - 15 أغسطس 2023 |
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أوكرانيا لن تستبدل أراضيها بعضوية "الناتو".. كيف علّقت روسيا؟

منذ 23 ثانية
الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا

الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا

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أعلن مستشار رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك، أنّ كييف لن تستبدل الأراضي بعضوية “الناتو”، مطالبًا بتسريع إرسال السلاح إلى بلاده.

بودولياك كتب على منصة “إكس” (تويتر سابقًا): “استبدال الأراضي بمظلة “الناتو”؟ غريب. هذا يعني خسارة الديمقراطية عن وعي وتدمير القانون الدولي ونقل إلزامي للحرب إلى أجيال أخرى”.

بودولياك أكد أنه يجب على ممثلي حلف “الناتو” التحدث عن تسريع إرسال الأسلحة إلى كييف، وليس عن التنازل عن الأراضي لموسكو.

يأتي ذلك بعد أن قال مدير المكتب الخاص لأمين عام حلف “الناتو”، ستيان جنسن، إنّ أوكرانيا يمكن أن تنضم إلى الحلف مقابل التنازل عن جزء من أراضيها لروسيا.

من جانبه اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أنه من أجل “دخول” أوكرانيا إلى “الناتو”، يجب على سلطات البلاد التخلي عن كييف نفسها.

وقال مدفيديف: “فكرة جديدة لأوكرانيا من مكتب حلف “الناتو”. يمكن لأوكرانيا الانضمام إلى “الناتو” إذا تخلت عن الأراضي المتنازع عليها. وماذا؟ الفكرة مثيرة للفضول. والسؤال الوحيد هو أن جميع أراضيهم المزعومة محل نزاع كبير. وللدخول يجب على السلطات أن تتخلى عن كييف نفسها، عاصمة روس القديمة. وسيتعين عليهم نقل العاصمة إلى لفوف”.

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