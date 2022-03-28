أوكرانيا.. ماريوبول على شفا كارثة إنسانية ودعوات لإخلاء السكان

قال رئيس بلدية ماريوبول، اليوم الإثنين، إن المدينة الواقعة في جنوب أوكرانيا على شفا كارثة إنسانية ويجب إجلاء سكانها بالكامل.

وأضاف رئيس البلدية فاديم بويتشنكو أن حوالي 160 ألف مدني محاصرون في المدينة بدون كهرباء.

وقال إن 26 حافلة كانت تنتظر إجلاء المدنيين لكن القوات الروسية لم توافق على منحهم ممرا آمنا.

وقال “روسيا الاتحادية تلعب معنا”.

وتنفي روسيا استهداف المدنيين وتحمل أوكرانيا مسؤولية الفشل المتكرر في الاتفاق على ممرات آمنة للمدنيين المحاصرين.

وقالت نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشتشوك إن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على إقامة “ممرين إنسانيين” لإجلاء المدنيين من الخطوط الأمامية للقتال اليوم الأحد، بما في ذلك السماح للأشخاص بالمغادرة بسياراتهم الخاصة من مدينة ماريوبول في جنوب أوكرانيا.

وتعرضت ماريوبول المحاصرة، والواقعة بين شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا والمناطق الشرقية التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا، لقصف عنيف منذ أسابيع، مما أجبر الآلاف من السكان على الاحتماء في أقبية في ظل نقص في المياه والطعام والدواء والكهرباء.

ذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أنها “تعمل بشكل فعال على وقف تقدم القوات الروسية باتجاه كل من منطقتي زاباروجيا وجوليبول” (جنوب شرق)، وأكدت أن القوات الأوكرانية صدت هجمات القوات الروسية على منطقة فيركنوتورتسكي في اتجاه أفدييفكا بضواحي مدينة دونيتسك شرقي أوكرانيا.