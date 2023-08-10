أوكرانيا: محادثات السعوديّة "انفراجة".. وأردوغان الوحيد القادر على "إقناع" بوتين

أكّد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الخميس، أنّ المحادثات التي استضافتها السعودية مطلع هذا الأسبوع مثّلت “انفراجة” لكييف، وأظهرت أنه من الممكن حشد الدعم العالمي وراء خطة النقاط العشر التي اقترحها الرئيس فولوديمير زيلينسكي لإنهاء الحرب الروسية.

وأضاف كوليبا: “إذا أراد بلد ما أن يكون في صدارة المشهد السياسي العالمي، فعليه أن يصبح جزءًا من اجتماعات التنسيق هذه”.

وكان كوليبا يتحدث في مقابلة مع رويترز في إشارة إلى محادثات جدة وتجمع أصغر في وقت سابق هذا الصيف في كوبنهاغن.

وقال كوليبا إنّ عدد الدول المهتمة بالمشاركة في اجتماعات مثل تجمع جدة “زاد كثيرًا” في الأسابيع القليلة الماضية. وأضاف أن هذه الفعاليات تضع أساسًا حيويًا للمحادثات في المستقبل بخصوص رؤية أوكرانيا للسلام.

وأضاف: “نحن راضون تمامًا عن حراك هذه العملية… أعتقد أن الاجتماع في جدة كان انفراجة لأنه جمعنا، لأول مرة، بدول تمثل (العالم) بأسره، وليس فقط أوروبا وأمريكا الشمالية”.

إلى ذلك، أقر كوليبا بأنّ مواجهة النفوذ الروسي في أماكن مثل أفريقيا التي تعود علاقات موسكو بها إلى العهد السوفييتي ما زال يمثل تحديًا لأوكرانيا بينما تسعى لتوسيع نطاق البلدان الداعمة لها.

وقال: “على عكس روسيا، نريد الاستثمار في أفريقيا بما يعود بالفائدة عليهم وعلينا، لأن أكبر استثمار لروسيا في أفريقيا هو فاغنر.. وهذا استثمار في زعزعة الأمن في أفريقيا”.

لكن كوليبا قال إنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يقيم علاقات متوازنة بين موسكو وكييف يتمتع بأفضل فرصة لإحياء الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة.

وأضاف: “أعتقد أن لا مبالغة في قول إن الرئيس أردوغان هو الرجل الوحيد في العالم على الأرجح الذي بوسعه إقناع الرئيس بوتين بالعودة إلى مبادرة حبوب البحر الأسود”.

فيما قلل كوليبا أيضًا من أهمية فكرة أن هجوم كييف المضاد البطيء الذي انطلق في يونيو/ حزيران لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا، قد يضعف الدعم الغربي لأوكرانيا في وقت حرج ويجبرها على الدخول في مفاوضات.

واعترف كوليبا بأن بعض “الأصوات” من مواطني الغرب شككت في منطق دعم حكوماتهم لأوكرانيا، لكنه قال إنه لا يرى أي إشارة من المسؤولين على تراجع الدعم. وأضاف: “المهم بالنسبة لنا هو استمرار الحكومات على المسار.. وهي ماضية عليه حتى الآن”.

وعبر كوليبا عن تفاؤله إزاء تلقي أوكرانيا في نهاية المطاف الصواريخ بعيدة المدى التي تريدها من الولايات المتحدة وألمانيا، مما سيسمح للقوات الأوكرانية بضرب مواقع أعمق خلف الخطوط الروسية.

وقال: “إنهم يجرون حساباتهم وتحليلهم الخاص.. وأعتقد أنهم سيفرجون عن هذه الخيارات.. لكنها تتطلب مزيدا من الوقت”.