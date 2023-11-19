أوكرانيا: إصابة خمسة بينهم طفلة في قصف مدفعي روسي على خيرسون

قال إيهور كليمينكو وزير الداخلية الأوكراني إن خمسة، بينهم طفلة في الثالثة من عمرها، أصيبوا في قصف مدفعي روسي على خيرسون صباح اليوم الأحد.

وأضاف عبر تطبيق تيليغرام “أصيبوا جميعا بسبب الشظايا. الطفلة والجدة كانتا تتمشيان في الفناء. ضربتهما مدفعية العدو قرب المدخل”.

وتركت القوات الروسية خيرسون والضفة الغربية لنهر دنيبرو في المنطقة أواخر العام الماضي لكنها تقصف الآن تلك المناطق بشكل متكرر من مواقع على الضفة الشرقية.

وفي وقت سابق قال مسؤول كبير بوزارة الزراعة إن أوكرانيا يمكن أن تحصد ما بين 18 إلى 20 مليون طن متري من القمح الشتوي في عام 2024 بعد زرع نحو 9.9 مليون فدان.

وقال تاراس فيسوتسكي النائب الأول لوزير الزراعة للتلفزيون الرسمي إن المحصول سيوفر للسكان ما يكفي من الخبز، إذ أن الاستهلاك المحلي السنوي لا يتجاوز 6.5 مليون طن.

وقالت الوزارة إنه من المتوقع أن تحصد أوكرانيا 79 مليون طن متري من الحبوب والبذور الزيتية في عام 2023، مع فائض قابل للتصدير في موسم 2023-2024 يبلغ حوالي 50 مليون طن.