أوكرانيا: مقتل 21 جراء ضربة صاروخية روسية على مدينة سومي

قال إيهور كليمينكو وزير الداخلية الأوكراني إن 21 على الأقل قتلوا وأصيب 83 آخرون في هجوم شنته روسيا بصواريخ باليستية على وسط مدينة سومي بشمال أوكرانيا اليوم الأحد.

وندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالهجوم ودعا إلى رد فعل دولي صارم على موسكو. والهجوم أحد الضربات التي أسقطت أكبر عدد من القتلى في أوكرانيا هذا العام.

وكتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي “الأوغاد فحسب هم من يتصرفون بمثل هذه الطريقة. حصد أرواح أناس عاديين”، مع نشر مقطع فيديو يظهر جثثا على الأرض وحافلة محطمة وسيارات محترقة في وسط شارع بالمدينة.

وأضاف زيلينسكي “وهذا في يوم يتوجه فيه الناس للكنيسة، أحد السعف.. عيد دخول (المسيح) إلى القدس”.

وقال كليمينكو إن القتلى والمصابين كانوا في الشارع وفي سيارات ووسائل نقل عام وداخل المباني عندما وقعت الضربة.

وكتب قائلا “تدمير متعمد للمدنيين في يوم عيد مهم بالكنيسة”.

وطلبت رويترز تعليقا من السلطات الروسية.

وقال أندريه كوفالينكو وهو مسؤول أمني يدير مركز مكافحة المعلومات المضللة في أوكرانيا إن الضربة جاءت بعد زيارة من المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى روسيا.

وأضاف عبر تيليجرام “تبني روسيا كل تلك الجهود التي تسمى بالدبلوماسية حول الضربات على المدنيين”.

وأجرى ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص لأوكرانيا، محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبرج يوم الجمعة بشأن التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا في وقت قال فيه ترامب لروسيا أن تتخذ خطوات في هذا الشأن.

ودعا زيلينسكي اليوم الأحد الولايات المتحدة وأوروبا إلى اتخاذ موقف صارم من روسيا بشأن ما وصفه بأنه إرهاب.

وكتب يقول “روسيا تريد هذا النوع بالذات من الإرهاب وتطيل أمد الحرب. دون ضغط على المعتدي لن يكون السلام ممكنا. المحادثات لم توقف أبدا الصواريخ الباليستية ولا القصف الجوي”.

وشنت روسيا غزوا شاملا لأوكرانيا في فبراير شباط 2022 وتسيطر حاليا على 20 بالمئة تقريبا من أراضيها في الشرق والجنوب. وحققت قوات روسية تقدما بطيئا في شرق أوكرانيا، لكن الحرب تهيمن عليها الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إن أوكرانيا شنت هجومين على بنية تحتية روسية للطاقة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. كما قالت أمس السبت إن أوكرانيا شنت خمس هجمات على بنية تحتية للطاقة في مخالفة لاتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لوقف مثل تلك الهجمات.

ووافقت أوكرانيا وروسيا على وقف الضربات على منشآت الطاقة الشهر الماضي لكن الجانبين يتبادلان الاتهامات بمخالفة هذا الاتفاق.