السبت 10 صفر 1445 ﻫ - 26 أغسطس 2023 |
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أوكرانيا.. مقتل 3 طيارين عسكريين جراء تصادم طائرتين بالجو

منذ 39 دقيقة
مقاتلة أوكرانية

مقاتلة أوكرانية

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قالت القوات الجوية الأوكرانية في بيان السبت، إن ثلاثة طيارين لقوا حتفهم بعد اصطدام طائرتين للتدريب من طراز إل-39 في الجو بوسط البلاد.

وسيمثل فقدان الطيارين الثلاثة ضربة لأوكرانيا التي توشك على بذل جهود ضخمة لتدريب طواقمها الجوية بسرعة على استخدام الطائرات المقاتلة من طراز إف-16. وتعهدت الدول الغربية بإرسال ما يصل إلى 61 طائرة إلى كييف.

ووقع الحادث أمس الجمعة فوق منطقة جيتومير غربي العاصمة كييف.

وكتبت القوات الجوية على تطبيق تيليجرام “نقدم تعازينا لأسر الضحايا. هذه خسارة مؤلمة ولا يمكن تعويضها لنا جميعا”، مضيفة أن تحقيقا يجري في ملابسات الحادث.

    المصدر :
  • رويترز

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