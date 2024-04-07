أوكرانيا: مقتل 3 مدنيين في هجوم روسي على منطقة زابوريجيا

أعلن حاكم منطقة زابوريجيا الأوكرانية إيفان فيدوروف أن ثلاثة مدنيين قتلوا في هجوم روسي على بلدة جوليايبول على خط الجبهة في المنطقة الواقعة بجنوب شرق أوكرانيا صباح اليوم الأحد.

وأوضح فيدوروف عبر تطبيق تيليجرام أن “رجلين وامرأة لقوا حتفهم تحت أنقاض منزلهم الذي أصابته قذيفة روسية”.

وأضاف أن شخصا آخر أصيب.

وقال إن روسيا قصفت البلدة بقاذفة صواريخ جراد.

ولم يتسن لرويترز التحقق من التقرير بشكل مستقل.

وتتعرض منطقة زابوريجيا على خط المواجهة لقصف روسي مستمر بالصواريخ والطائرات المسيرة والمدافع.

يذكر أن، روسيا بدأت عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير2022، بعدما تلقت روسيا الكثير من التهديدات وأهمها انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي «حلف الناتو» ومع مرور أشهر على تلك الحرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضم أول 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا وهي «جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوهانسك الشعبية، وخيرسون، وزابوريجيا»، وتم ذلك بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم.

وبالفعل صدق مجلس النواب الروسي «الدوما» على انضمام تلك الأقاليم، ومع بداية الهجمات الروسية قامت الدول الغربية بفرض عقوبات على موسكو، بهدف وقف هذا الحرب، لكن روسيا استمرت ولم تبال بأحد، بل هي من قامت بفرض عقوبات على الدول التي لم تؤيد موقفها في الحرب على أوكرانيا.