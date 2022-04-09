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أوكرانيا.. ممرات انسانية تُفتح اليوم و”مناشدة عاجلة” من لوجانسك

منذ ساعتين
10 ممرات انسانية تُفتح اليوم (رويترز)

10 ممرات انسانية تُفتح اليوم (رويترز)

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قالت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إنه تم الاتفاق على فتح عشرة ممرات إنسانية لإجلاء السكان من مناطق محاصرة بأوكرانيا اليوم السبت.

وأضافت أن الممرات المزمعة تشمل واحدا لإجلاء السكان بوسائل نقل خاصة من مدينة ماريوبول.

وفي السياق، قال حاكم منطقة لوجانسك الأوكرانية سيرهي جايداي، السبت، إن هناك حاجة لمزيد من عمليات الإجلاء من المنطقة مع تزايد القصف في الأيام القليلة الماضية ووصول المزيد من القوات الروسية.

وأضاف أن حوالي 30 بالمئة من الناس لا يزالون يقيمون في تجمعات سكنية في جميع أنحاء المنطقة وطُلب منهم المغادرة.

وقال لهيئة البث التلفزيوني العامة “إنها (روسيا) تحشد القوات لشن هجوم ونشهد زيادة في عدد مرات القصف”.

    المصدر :
  • رويترز

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