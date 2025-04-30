أوكرانيا: منفتحون على أي محادثات سلام إذا التزمت روسيا "بهدنة فعلية"

قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، اليوم الأربعاء “إن أوكرانيا منفتحة على محادثات سلام بأي صيغة ممكنة بمجرد أن تتأكد كييف من أن موسكو على استعداد فعلا للمضي قدما في مسار السلام الصعب”.

وذكر على منصة إكس “يمكن لروسيا إظهار استعدادها الحقيقي لإجراء محادثات السلام من خلال الموافقة على وقف فعلي لإطلاق النار لمدة 30 يوما على الأقل. وإذا كانت روسيا مستعدة لوقف إطلاق نار لمدة 60 أو 90 يوما، فنحن أيضا مستعدون”.

وأضاف “يجب على روسيا أن تتوقف عن الحديث عن استعدادها للسلام وتبدأ بالتحرك من خلال الموافقة غير المشروطة على وقف إطلاق نار فعلي ودائم”.