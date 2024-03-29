أوكرانيا: هجمات روسية بطائرات مسيرة وصواريخ تلحق أضرارا بمنشآت للكهرباء

قالت شركة أوكرانرجو المشغلة لشبكة الكهرباء الجمعة إن هجمات روسية بطائرات مسيرة وصواريخ أصابت محطات حرارية ومائية في وسط وغرب أوكرانيا، في هجوم جديد على البنية التحتية للطاقة المتضررة بالفعل.

وقالت شركة أوكرانرجو على تيليغرام “ضرب الروس مرة أخرى الليلة الماضية منشآت الطاقة في هجوم ضخم ومركب”.

وأضافت أن “محطات للطاقة الحرارية والكهرومائية في المناطق الوسطى والغربية تضررت”.

وقال مسؤولون محليون إن القوات الروسية هاجمت البنية التحتية في منطقة كاميانسكي بالقرب من مدينة دنيبرو. وأضافوا أن شخصا واحدا على الأقل أصيب.

وقال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو أيضا إن منشآت للكهرباء في مناطق دنيبروبتروفسك وبولتافا وتشيركاسي تعرضت أيضا للهجوم.

وتابع على فيسبوك “تم استهداف منشآت توليد كهرباء بطائرات مسيرة وصواريخ”.

وذكر الجيش الأوكراني أن قواته الجوية دمرت 58 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا الليلة الماضية من إجمالي 60 مسيرة، إلى جانب 26 من إجمالي 39 صاروخا.

وقال قائد بالجيش “شن العدو هجوما صاروخيا وجويا قويا على قطاع الوقود والطاقة في أوكرانيا باستخدام أنواع مختلفة من الصواريخ والطائرات الهجومية المسيرة”.

وقال التلفزيون الأوكراني إن انفجارات سمعت في منطقتي إيفانو فرانكيفسك وخميلنيتسكي وكذلك مدينة دنيبرو بالتزامن مع رصد صواريخ كروز روسية في المجال الجوي الأوكراني.

وقالت أكبر شركة خاصة للكهرباء في أوكرانيا دي.تي.إي.كيه إن محطاتها الحرارية الثلاث تعرضت لهجوم.

وكتبت على تيليغرام “تعرضت المعدات لأضرار بالغة… وبعد انتهاء الهجوم، بدأ مهندسو الكهرباء على الفور في إصلاح الأضرار”.

وقالت شركة توزيع الكهرباء الأوكرانية ياسنو هذا الأسبوع إن شركة دي.تي.إي.كيه فقدت نحو نصف قدرتها الإنتاجية بعد الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة والصواريخ.