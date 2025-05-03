الأحد 5 ذو القعدة 1446 ﻫ - 4 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أوكرانيا: هجوم روسي بطائرات مسيرة على كييف يشعل النيران في عدة مبان سكنية

منذ 29 دقيقة
رجال الإطفاء يعملون في موقع غارة جوية روسية بطائرة مسيرة في خاركيف، أوكرانيا، 2 أبريل/نيسان 2025. رويترز

رجال الإطفاء يعملون في موقع غارة جوية روسية بطائرة مسيرة في خاركيف، أوكرانيا، 2 أبريل/نيسان 2025. رويترز

A A A
طباعة المقال

قال الجيش الأوكراني ومسؤولون في العاصمة الأوكرانية “إن روسيا شنت خلال الليل هجوما على كييف بالطائرات المسيرة مما ألحق أضرارا بعدة مبان سكنية وأشعل النيران في سيارات في أنحاء المدينة”.

وقال تيمور تكاتشينكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف على وسائل التواصل الاجتماعي إن حطام الطائرات المسيرة المتساقطة أشعل حرائق في مبانٍ سكنية في منطقتي أوبولونسكي وسفياتوشينسكي في كييف.

وأضاف أن النيران اشتعلت في عدة سيارات في جميع أنحاء المدينة أيضا بسبب حطام الطائرات المسيرة المتساقطة.

من جهته، قال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية المدينة عبر تطبيق تيليجرام إنه تم استدعاء فرق الإسعاف إلى منطقة سفياتوشينسكي لتقديم المساعدة.

وسمع شهود من رويترز عدة انفجارات فيما بدا أنه ناجم عن عمل أنظمة الدفاع الجوي.

ولم ترد معلومات بعد عن النطاق الكامل للهجوم. ولم يصدر أي تعليق من موسكو.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري
غزة تحت القصف
قطر: نرفض التصريحات التحريضية الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي
المقاومة الفلسطينية في غزة
غزة تحت القصف
لهذه الأسباب يجب أن تحتفظ المقاومة الفلسطينية بإمكانياتها البشرية والمادية
ومصطفى البكور
مصطفى البكور: مساعي الدولة لحل الإشكاليات في السويداء لم تتوقف

الأكثر قراءة

التدخين
التدخين الالكتروني يُسبب مرضاً خطيراً لا علاج له!
مروحية إسرائيلية - تعبيرية
هل غادر شيخ عقل الدروز السويداء بمروحية إسرائيلية؟
مرضى السرطان- تعبيرية
لقاح ثوري جديد لعلاج السرطان يُحدث تحولاً جذرياً