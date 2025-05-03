أوكرانيا: هجوم روسي بطائرات مسيرة على كييف يشعل النيران في عدة مبان سكنية

رجال الإطفاء يعملون في موقع غارة جوية روسية بطائرة مسيرة في خاركيف، أوكرانيا، 2 أبريل/نيسان 2025. رويترز

قال الجيش الأوكراني ومسؤولون في العاصمة الأوكرانية “إن روسيا شنت خلال الليل هجوما على كييف بالطائرات المسيرة مما ألحق أضرارا بعدة مبان سكنية وأشعل النيران في سيارات في أنحاء المدينة”.

وقال تيمور تكاتشينكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف على وسائل التواصل الاجتماعي إن حطام الطائرات المسيرة المتساقطة أشعل حرائق في مبانٍ سكنية في منطقتي أوبولونسكي وسفياتوشينسكي في كييف.

وأضاف أن النيران اشتعلت في عدة سيارات في جميع أنحاء المدينة أيضا بسبب حطام الطائرات المسيرة المتساقطة.

من جهته، قال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية المدينة عبر تطبيق تيليجرام إنه تم استدعاء فرق الإسعاف إلى منطقة سفياتوشينسكي لتقديم المساعدة.

وسمع شهود من رويترز عدة انفجارات فيما بدا أنه ناجم عن عمل أنظمة الدفاع الجوي.

ولم ترد معلومات بعد عن النطاق الكامل للهجوم. ولم يصدر أي تعليق من موسكو.