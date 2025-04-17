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أوكرانيا وأمريكا توقعان مذكرة بشأن صفقة المعادن

منذ 13 دقيقة
علما أوكرانيا وأمريكا

علما أوكرانيا وأمريكا

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قالت يوليا سفبيريدنكو، النائب الأول للرئيس الأوكراني ووزيرة الاقتصاد “إن أوكرانيا والولايات المتحدة وقعتا اليوم الخميس مذكرة إعلان نوايا كخطوة أولية نحو إبرام اتفاق بشأن استغلال المعادن في أوكرانيا”.

وكتبت سفبيريدنكو على منصة التواصل الاجتماعي إكس “يسعدنا أن نعلن عن التوقيع مع شركائنا الأمريكيين على مذكرة النوايا التي تمهد الطريق أمام اتفاق شراكة اقتصادية وإنشاء صندوق الاستثمار لإعادة إعمار أوكرانيا”.

في حين، قال مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن وفدين من أوكرانيا والولايات المتحدة أجريا محادثات “بناءة وإيجابية” في باريس إلى جانب مناقشات مع مسؤولين أوروبيين.

وجاء في بيان على موقع الرئاسة أن “الجانبين أجريا نقاشا بناء وإيجابيا حول سبل إعلان وقف إطلاق النار الكامل ومواصلة عملية تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام”.

وذكر البيان أن الوفد الأوكراني متمسك بالتزامه بجهود السلام إلى جانب شركائه الأمريكيين والأوروبيين، و”أكد على أهمية وقف إطلاق النار الكامل”.

    المصدر :
  • رويترز

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