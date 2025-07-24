أوكرانيا وروسيا تتبادلان هجمات بمُسيرات بعد جولة محادثات

آثار ضربة جوية روسية بطائرة مسيرة على أوديسا، أوكرانيا، 22 يوليو 2025. رويترز

قال مسؤولون من أوكرانيا وروسيا إن البلدين تبادلا الهجمات بالطائرات المسيرة صباح اليوم الخميس، وذلك بعد ساعات من اختتام أحدث جولة من المحادثات المباشرة الرامية إلى إنهاء الحرب المستعرة منذ ما يقرب من أربع سنوات.

وقصفت طائرات مسيرة أوكرانية مناطق روسية جنوب البحر الأسود، مما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة أخرى وضرب مستودع لتخزين النفط.

وشنت القوات الروسية أحدث هجمات كبيرة على ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود، لتندلع عدة حرائق في مبان سكنية وغيرها.

وقال مسؤولو الطوارئ في منطقة كراسنودار الروسية المطلة على البحر الأسود على تطبيق تيليغرام إن حطام طائرة مسيرة سقط على امرأة في منطقة أدلر بالقرب من منتجع سوتشي مما أدى إلى مقتلها.

وتتلقى امرأة ثانية العلاج في المستشفى من إصابات خطيرة.

وقال المسؤول الإداري لمنطقة سيريوس الاتحادية جنوبي سوتشي إن طائرة مسيرة أصابت قاعدة نفطية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقالت هيئة الطيران الروسية إنه تم تعليق العمليات في مطار سوتشي لنحو أربع ساعات.

وفي أوديسا، قال الحاكم الإقليمي أوليه كيبر إن طابقين من مبنى سكني اشتعلت فيهما النيران. واندلعت حرائق أخرى على سطح مسكن من طابقين وفي أكشاك ومحطة وقود.

وأضاف أن المركز التاريخي للمدينة، وهو أحد مواقع التراث العالمي المدرجة في قائمة اليونسكو، قد تضرر أيضا.

وقال كيبر إنه يجري التحقق من الخسائر.

وبحث وفدا البلدين أمس الأربعاء تنفيذ المزيد من عمليات تبادل الأسرى في اجتماع وجيز ضمن محادثات السلام في مدينة إسطنبول التركية، لكن الجانبين لا يزالان مختلفين بشأن شروط وقف إطلاق النار وعقد اجتماع محتمل بين زعيمي البلدين.