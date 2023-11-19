أوكرانيا: 3 آلاف شاحنة عالقة على الحدود بسبب إغلاق معابر بولندا

أعلنت السلطات الأوكرانية أنّ نحو ثلاثة آلاف شاحنة معظمها أوكرانية عالقة على الجانب البولندي من الحدود منذ صباح اليوم الأحد، بسبب إغلاق سائقي الشاحنات البولنديين لمعابر حدودية منذ أكثر من عشرة أيام.

وأغلق سائقو الشاحنات في بولندا الطرق المؤدية إلى ثلاثة معابر حدودية مع أوكرانيا في وقت سابق من هذا الشهر احتجاجًا على ما يعتبرونه تقاعسًا حكوميًا أدى إلى خسارة عملهم أمام المنافسين الأجانب منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022.

وقال مسؤولون أوكرانيون الأسبوع الماضي إن كييف ووارسو لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الاحتجاج.

وقال أولكسندر كوبراكوف، نائب رئيس الوزراء الأوكراني، على منصة إكس في وقت سابق: “يمُنع السائقون الأوكرانيون من الوصول إلى الحدود البولندية منذ أكثر من عشرة أيام. ويضطر آلاف الأشخاص إلى العيش في ظروف صعبة مع محدودية الغذاء والماء والوقود”.

وأضاف أن الشاحنات حصلت على دعم لمسافة تزيد على 30 كيلومترًا باتجاه معبر ياهودين وأكثر من عشرة كيلومترات باتجاه معبر رافا روسكا وأكثر من 16 كيلومترًا باتجاه معبر كراكيفيتس.

وتقول وزارة البنية التحتية الأوكرانية إن شاحنات يتراوح عددها بين 40 ألفًا و50 ألفًا تعبر الحدود مع بولندا شهريًا عبر ثمانية معابر قائمة بالفعل، أي مثلي العدد الذي كان يعبر قبل الحرب. فأسطول النقل الأوكراني هو الذي ينقل معظم السلع والبضائع.