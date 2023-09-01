"الحرب تعود إلى روسيا".. أوكرانيا تقلب الطاولة على موسكو مع اشتداد حرب المسيّرات

وسط ازدياد حرب المسيّرات بين البلدين، يقول المحللون إنه من المرجح أن يتزايد الارتفاع الحاد في هجمات الطائرات بدون طيار التي تستهدف الأراضي الروسية، وأن مثل هذه الهجمات الأخيرة تظهر أن الحرب في أوكرانيا تتحول تدريجياً إلى روسيا.

فقد شهدت روسيا ارتفاعا حادا في عدد الطائرات بدون طيار التي نفذت هجمات على المناطق الغربية والوسطى والجنوبية الروسية وكذلك العاصمة موسكو وشبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا في الأسابيع الأخيرة.

في حين تواصل أوكرانيا هجوما مضادا على أراضيها لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا في جنوب وشرق البلاد، وتهدف إلى كسر ما يسمى بالجسر البري الروسي إلى شبه جزيرة القرم المحتلة، فإن الاستخدام المتزايد للطائرات بدون طيار لمهاجمة الأراضي الروسية يظهر وجه آخر للاستراتيجية العسكرية الأوكرانية.

وقال استراتيجي الأسواق الناشئة في شركة BlueBay Asset Management تيموثي آش، في تعليقات عبر البريد الإلكتروني يوم الأربعاء: “الحرب تعود إلى روسيا”. وأضاف: “أوكرانيا تثبت أنها يمكن أن تجعل الحياة صعبة للغاية على روسيا والروس وبوتين. ومع الهجمات في شبه جزيرة القرم نفسها، والممر البري وجسر كيرتش، وتعرض الشحن الروسي في البحر الأسود للهجوم، فإن الرسالة الواضحة هي أنه في حين تم تسويق الغزو جزئيًا على أنه محاولة لتحسين الأمن الروسي، فقد جعل شبه جزيرة القرم روسيا أقل أمنا بالنسبة للقوات الروسية”.

وأضاف قائلًا: “وسوف يزداد الأمر سوءاً طالما استمر هذا الغزو”.

وتكثفت الهجمات الجوية في الأيام الأخيرة مع وقوع ضربات على عمق أكبر في الأراضي الروسية. ففي الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أبلغت ست مناطق روسية على الأقل عن محاولات لشن هجمات بطائرات بدون طيار، وقد دمرت إحداها وألحقت أضرارًا بأربع طائرات نقل عسكرية في مطار شمال غرب روسيا.

وتلا ذلك المزيد من الهجمات ليل الخميس، مع إسقاط المزيد من الطائرات بدون طيار في منطقة موسكو ومنطقة بريانسك في جنوب روسيا المتاخمة لأوكرانيا. واضطرت المطارات في المناطق المستهدفة إلى إلغاء وتأخير عدة رحلات جوية نتيجة للهجمات.

حرب الطائرات بدون طيار

ألقت روسيا باللوم على أوكرانيا في الهجمات الأخيرة بطائرات بدون طيار، في حين ظلت أوكرانيا ملتزمة الصمت بشأن هذه الهجمات والهجمات السابقة. ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن الطائرات بدون طيار أصبحت سلاحًا حاسمًا في ترسانة روسيا وأوكرانيا.

فقد تم استهداف أوكرانيا بآلاف من هجمات الطائرات بدون طيار الروسية خلال الصراع المستمر منذ 19 شهرًا، حيث تعرضت بنيتها التحتية المدنية والطاقة والدفاع لأسراب من الطائرات بدون طيار الإيرانية الصنع. وقالت كييف ليل الثلاثاء إنها صدت أكثر من 20 هجومًا بطائرات مسيرة وصواريخ على العاصمة.

ومع ذلك، شهدت روسيا في الأشهر الأخيرة المزيد من هجمات الطائرات بدون طيار أيضًا، حيث تم استهداف القواعد العسكرية والمطارات ومستودعات الوقود، فضلاً عن الأحياء في موسكو. ويتفق الخبراء على أن القوات الأوكرانية توجه محاولات لمهاجمة الأراضي الروسية ومن المرجح أن تتلقى المساعدة من الروس الساخطين المناهضين للحرب في بعض الأحيان.

في حين أن هجمات الطائرات بدون طيار تسبب صداعًا لموسكو على المستوى العسكري والسياسي، مما يجبر البلاد على إعادة تخصيص مجمعات الدفاع الجوي إلى أراضيها، يقول المحللون إنه من غير المرجح أن تزعزع استقرار نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما لم يؤثر الهجوم بشكل مباشر على النخبة.

قال عالم سياسي روسي وزميل زائر في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية كيريل شاميف، لشبكة CNBC يوم الخميس: “كل هذه الهجمات بطائرات بدون طيار تجبر وزارة الدفاع الروسية على توزيع عدد محدود من أصولها الدفاعية في عمق روسيا، على سبيل المثال، نقلها من الخطوط الأمامية إلى موسكو والمطارات في الأراضي الروسية المعترف بها دولياً.

وأضاف: “هذا مهم بشكل خاص بالنسبة لهذا العدد المحدود من الأصول مثل Pantsirs، وهي أنظمة (صواريخ مضادة للطائرات) جيدة وقوية على الخطوط الأمامية لكنهم الآن بحاجة إلى إعادة بعض منها إلى الوطن”. وأشار إلى أن هذا يقلل بشكل أساسي من الفعالية هناك عندما يقاتلون الأوكرانيين.

وقال شامييف إن زيادة الهجمات على الأراضي الروسية من غير المرجح أن تثير ضجة في المجتمع الروسي، نظرا لأنه ليس متماسكا وكان هناك عدد قليل من الوفيات بسبب هجمات الطائرات بدون طيار.

ومع ذلك، إذا استمر استخدام الطائرات بدون طيار لاستهداف الأحياء الأكثر نخبوية في موسكو، تلك التي يعيش فيها حلفاء بوتين وشركاؤه، فقد يشكل ذلك مشكلة للكرملين.

وأضاف: “إذا استمرت هذه الطائرات بدون طيار في ضرب أهداف داخل موسكو، وخاصة إذا قتلت شخصًا ما، بين الأشخاص الأقرب إلى الكرملين، فسيكون هذا أمرًا مؤسفًا وهذا شيء يريدون منعه من الحدوث… أعتقد أنهم يفضلون ضرب الأوكرانيين. إن الأهداف العسكرية أكثر من البنية التحتية السياسية المدنية في موسكو، على سبيل المثال”.

من المقرر أن يزداد إنتاج الطائرات بدون طيار

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في منتصف أغسطس/آب، أن كييف تعمل على زيادة إنتاجها من الطائرات بدون طيار بشكل كبير، بهدف تصنيع طائرات بدون طيار ذات نطاقات مختلفة وأغراض مختلفة.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي: “الإنتاج ضروري، نحن نعمل على زيادة الإنتاج بشكل كبير، ومع ذلك، نحن بحاجة إلى تنظيم ما يتم توفيره بالفعل للقوات واستخدامه. إن الطائرات بدون طيار هي العيون والحماية على خط المواجهة”، مضيفًا أن “الطائرات بدون طيار هي ضمانة بأن الناس لن يضطروا إلى دفع حياتهم ثمنا عندما يمكن استخدام الطائرات بدون طيار”.

وقال الخبير العسكري ورئيس مركز الدراسات العسكرية والقانونية في كييف أولكسندر موسيينكو، لشبكة CNBC إنه يتوقع تكثيف هجمات الطائرات بدون طيار مع زيادة إنتاج أوكرانيا المحلي من الطائرات بدون طيار.

وأوضح: “أعتقد أن حجم هذه الهجمات سيكون أكبر… لقد حاولت أوكرانيا استخدام أنواع مختلفة من الطائرات بدون طيار لشن هجمات على أهداف عسكرية روسية، وعلى أهداف روسية تابعة لصناعة الدفاع. وأعتقد أن هذه الطائرات بدون طيار يمكن أن تغير قواعد اللعبة في الحرب الروسية الأوكرانية”.

وأضاف موسيينكو: “ليس لدينا أنواع مختلفة من الصواريخ مثل روسيا، لكننا سنزيد إنتاج أنواع مختلفة من الطائرات بدون طيار”. وأشار إلى أن “الأمر مهم للغاية بالنسبة لنا”.