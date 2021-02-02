الثلاثاء 7 ذو القعدة 1443 ﻫ - 7 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أولى دفعات لقاح كورونا ستصل العراق نهاية الشهر الجاري

2 - فبراير - 2021
تداعيات كارثية لتفشي كورونا بالعراق

تداعيات كارثية لتفشي كورونا بالعراق

A A A
طباعة المقال

أعلنت الحكومة العراقية ، الثلاثاء، عن موعد وصول الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية حسن ناظم، إن الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا ستصل إلى البلاد بنهاية الشهر الجاري.

وأوضح ناظم للصحفيين في مقر الحكومة العراقية “أن الحكومة العراقية تنظر بقلق للوضع الوبائي لفيروس كورونا في العالم وضرورة تقيد المواطنين والالتزام بالضوابط الصحية والتباعد وارتداء الكمامات ومنع التجمعات في المناسبات”.

وأضاف: “الآن وتيرة الجائحة كبيرة وعلينا عدم الاطمئنان لانتشار الوباء ونحذر من وضع جديد قد يتعرض له العراق ما لم نلتزم بإجراءات السلامة الوطنية العراقية”.

وقال المتحدث العراقي: “لدينا مخاطبات مع شركات روسية وصينية وغيرها للحصول على اللقاح الخاص بفيروس كورونا وأن الدفعة الأولى من اللقاح ستصل إلى العراق نهاية الشهر الجاري”.

    المزيد من أخبار العالم

    عثمان ديمبلي
    برشلونة يغلق ملف ديمبلي نهائيًا
    بوريس جونسون
    هل فاز جونسون بالاقتراع على الثقة؟
    العاصمة اليمنية- صنعاء
    الأمم المتحدة: هدنة اليمن متماسكة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سفينة "اينرجين" في كاريش
    إسرائيل تحذر لبنان: أي ضرر سيلحق بمنصات الغاز الخاصة بها سينظر إليه على أنه إعلان حرب
    القيادي في حزب الله الشيخ محمد يزبك
    بالفيديو.. قيادي في حزب الله يتوعد الجيش اللبناني!!
    كاريش
    دقّت ساعة الحقيقة… لبنان يخسر أكبر ورقة للتفاوض!