أول إصابة في سيناء..كورونا يطبق على جميع محافظات مصر

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أعلنت السلطات المصرية، الخميس، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في شمالي سيناء، آخر محافظة كانت خالية من الفيروس في مصر.

وكانت شمالي سيناء المحافظة الوحيدة في مصر، التي حافظت على سجلها خاليا من الإصابات بكورونا، منذ ظهور الفيروس في البلاد، منتصف فبراير الماضي.

وأوضح وكيل وزارة الصحة المصرية في المحافظة، طارق شوكة، في بيان أن الحالة المصابة دخلت مستشفى في مدينة بئر العبد إثر الاشتباه بإصابتها بالفيروس.

وتم سحب العينات المعملية وفقا لإجراءات وزارة الصحة، ليتبين أن الحالة مصابة بالفيروس بعد أن كانت نتيجة التحليل إيجابية.

ولفت شوكة إلى أنه تم عزل الحالة في الحجر الصحي داخل المستشفى، مضيفا أن فرق الترصد قامت بعمل اجراءات التقصي الوبائي وأعمال التطهير اللازمة واتخاذ إجراءات متابعة المخالطين لها.

وبلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر، الأربعاء، 5268، من بينهم 380 حالة وفاة، فيما تماثلت 1335 حالة للتعافي، وذلك بعد مرور 11 أسبوعا على ظهور الفيروس في البلاد.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد مدد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر “نظرا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة” التي تعيشها البلاد، بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية ليل الاثنين.

وجاء في نص القرار بحسب المصدر، أنه “نظرا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء، قرر (رئيس الجمهورية) أن تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح الثلاثاء الموافق 28 أبريل 2020”.

ونص القرار على أن “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين”.