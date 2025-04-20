أول طائرة سورية تغادر إلى الإمارات بعد استئناف الرحلات

غادرت أول طائرة ركاب سورية، الأحد، باتجاه الإمارات، بعد قرار استئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

جاء ذلك وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية “سانا” على حسابها الرسمي بمنصة “إكس”.

وأشارت إلى أنه “غادرت من مطار دمشق الدولي ‏صباح اليوم الأحد 20 إبريل/ نيسان، أول طائرة ‏ركاب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد إعادة ربط البلدين عبر ‏الخطوط الجوية.”.

والاثنين، قررت الإمارات، استئناف الرحلات الجوية مع سوريا، وقالت حينها إنها تجري التنسيق المشترك لاستكمال الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات بين البلدين.

وجاء القرار في أعقاب زيارة رسمية، أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أبو ظبي، الأحد الماضي.

والخميس أعلنت الخطوط الجوية السورية عودة تشغيل ‏الرحلات المباشرة بين سوريا والإمارات، بدءا من ‏الأحد، وذلك إلى كل من دبي والشارقة كمرحلة أولى استثنائية

وقالت في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، إنه “سيتم حاليا ‏تسيير أربع رحلات أسبوعية بين دمشق ودبي، في أيام السبت والاثنين ‏والأربعاء والخميس، مع نية لزيادتها إلى سبع رحلات أسبوعيا قريبا”.

وأضافت أنه ‏سيتم تشغيل رحلات إلى الشارقة أيام الأحد والثلاثاء والجمعة، مع العمل على ‏رفع وتيرتها إلى رحلة يوميا، أما رحلات دمشق – أبوظبي فستكون يومي ‏الثلاثاء والجمعة.

وفي 2012، أوقفت معظم شركات الطيران رحلاتها من وإلى دمشق، على خلفية قمع النظام السوري آنذاك الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير والتي اندلعت في 2011.

وفي 7 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأت عدة خطوط طيران تسيير رحلاتها من مطار دمشق وإليه، بعد أيام من إعلان هيئة الطيران المدني والنقل الجوي السورية، بدء استقبال الرحلات الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي.

وجاء ذلك بعدما بسطت فصائل سورية في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سيطرتها على البلاد، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.