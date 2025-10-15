الأربعاء 23 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 15 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أول لقاء تاريخي بين الشرع وبوتين في موسكو.. ومصير الأسد على الطاولة

منذ 55 دقيقة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و الرئيس السوري أحمد الشرع
A A A
طباعة المقال

في خطوة تاريخية، التقى الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الأربعاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة موسكو، في أول زيارة رسمية له منذ توليه السلطة في سوريا. ووفق الكرملين، تناول اللقاء الوضع في الشرق الأوسط وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأفاد مراسل العربية/الحدث أن الشرع سيجتمع أيضاً مع الجالية السورية في روسيا، لكنه لن يلتقي بالسفراء العرب أو يزور مبنى السفارة السورية.

الأبرز في هذه الزيارة هو ما كشفه مصدر رسمي سوري، إذ يعتزم الشرع طلب تسليم الرئيس السوري السابق بشار الأسد لمحاكمته على ما وصفه بجرائم حرب وانتهاكات ضد السوريين. كذلك ستتطرق المحادثات إلى استمرار الوجود العسكري الروسي في سوريا، بما في ذلك القاعدة البحرية في طرطوس والقاعدة الجوية في حميميم، بحسب وكالة “رويترز”.

وتأتي هذه الزيارة بعد أن أطاحت فصائل المعارضة بالشرع بالرئيس السابق العام الماضي، في حين منح بوتين الأسد لجوءاً إنسانياً، ولم يظهر الأخير علناً في موسكو منذ ذلك الحين. يذكر أن قاضي التحقيق في دمشق، توفيق العلي، كان قد أصدر نهاية سبتمبر 2025 مذكرة توقيف غيابية بحق الأسد تمهيداً لمتابعة القضية دولياً عبر الإنتربول.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

المسيّرات الروسية
مكونات غربية في المسيّرات الروسية.. كييف تُحذّر من ثغرات العقوبات وتطالب بتشديد الرقابة
حماس ستبدأ تسليم رفات 4 رهائن إسرائيليين
السلطات الإسرائيلية تعلن وفاة جميع الرهائن المتبقين في غزة
حلف الناتو
حلف الناتو يناقش رفع القيود على استخدام معدات الدفاع ضد روسيا

الأكثر قراءة

وزير الزراعة نزار هاني
وزير الزراعة: قضية مياه تنورين علمتني درساً كبيراً
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
استراتيجية ترامب بعد غزة.. إيران على المحك ومستقبل "حزب الله" في الميزان
بلدية تنورين
بعد قرار وزارة الصحة.. بلدية تنورين: لإعادة الفحوص سريعًا