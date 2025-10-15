أول لقاء تاريخي بين الشرع وبوتين في موسكو.. ومصير الأسد على الطاولة

في خطوة تاريخية، التقى الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الأربعاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة موسكو، في أول زيارة رسمية له منذ توليه السلطة في سوريا. ووفق الكرملين، تناول اللقاء الوضع في الشرق الأوسط وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأفاد مراسل العربية/الحدث أن الشرع سيجتمع أيضاً مع الجالية السورية في روسيا، لكنه لن يلتقي بالسفراء العرب أو يزور مبنى السفارة السورية.

الأبرز في هذه الزيارة هو ما كشفه مصدر رسمي سوري، إذ يعتزم الشرع طلب تسليم الرئيس السوري السابق بشار الأسد لمحاكمته على ما وصفه بجرائم حرب وانتهاكات ضد السوريين. كذلك ستتطرق المحادثات إلى استمرار الوجود العسكري الروسي في سوريا، بما في ذلك القاعدة البحرية في طرطوس والقاعدة الجوية في حميميم، بحسب وكالة “رويترز”.

وتأتي هذه الزيارة بعد أن أطاحت فصائل المعارضة بالشرع بالرئيس السابق العام الماضي، في حين منح بوتين الأسد لجوءاً إنسانياً، ولم يظهر الأخير علناً في موسكو منذ ذلك الحين. يذكر أن قاضي التحقيق في دمشق، توفيق العلي، كان قد أصدر نهاية سبتمبر 2025 مذكرة توقيف غيابية بحق الأسد تمهيداً لمتابعة القضية دولياً عبر الإنتربول.