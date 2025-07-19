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أونروا تطالب إسرائيل بإدخال مساعدات إلى غزة

منذ 57 دقيقة
فلسطينيون ينتظرون استلام الطعام المطبوخ في مطبخ خيري في جباليا شمال قطاع غزة، 19 مايو/أيار 2025. رويترز

فلسطينيون ينتظرون استلام الطعام المطبوخ في مطبخ خيري في جباليا شمال قطاع غزة، 19 مايو/أيار 2025. رويترز

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قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في منشور عبر منصة “إكس”، إنها تمتلك مخزونا غذائيا كافيا لجميع سكان قطاع غزة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، لكنه لا يزال في المستودعات ينتظر السماح بدخوله.

وأوضحت الوكالة، أن هذه الإمدادات، ومنها ما هو مخزن في مستودع بمدينة العريش المصرية، جاهزة للتوزيع، مشيرة إلى أن الأنظمة اللوجيستية قائمة.

ودعت أونروا إلى فتح المعابر ورفع الحصار، مؤكدة أنها مستعدة للقيام بواجبها الإنساني ومساعدة السكان، ومنهم مليون طفل.

ويتعرض قطاع غزة لهجوم عسكري إسرائيلي مدمر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتتعرض إسرائيل لانتقادات متزايدة من الأمم المتحدة خلال حربها على غزة، والتي أدت إلى نزوح جميع سكان القطاع داخليا، وتسببت في مجاعة تهدد حياة آلاف الفلسطينيين.

وقد حذرت وزارة الصحة بغزة أمس الجمعة، من أن أعدادا غير مسبوقة من المواطنين المجوعين من كافة الأعمار تصل إلى أقسام الطوارئ في حالات إجهاد وإعياء شديدين.

وحذرت من أن مئاتٍ من الذين نَحلت أجسادهم سيكونون عرضة للموت المحتّم، بفعل الجوع وعدم قدرة أجسادهم على الصمود.

من جهتها، قالت “شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية” إن القطاع يمر حاليا بأسوأ مراحل الكارثة الإنسانية، نتيجة سياسة التجويع الإسرائيلية.

وحذرت الشبكة من تسجيل وفيات، لا سيما الأطفال وكبار السن، من سياسة التجويع، وطالبت بإدخال المساعدات إلى غزة فورا، في ظل انعدام كامل للطحين بالقطاع.

    المصدر :
  • وكالات

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