أيرلندا تحذر: توسيع إسرائيل هجماتها بغزة سيزيد المعاناة الإنسانية

عبر نائب رئيس وزراء أيرلندا سيمون هاريس، عن قلقه إزاء خطة إسرائيل لتوسيع هجماتها في قطاع غزة، محذرا من أن ذلك سيؤدي إلى المزيد من الوفيات والإصابات والمعاناة التي لا توصف للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في بيان له، الاثنين، تعليقا على تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

هاريس الذي يتولى أيضا حقيبتي الخارجية والدفاع في أيرلندا، قال إن الأنباء الواردة عن خطط القوات الإسرائيلية لتوسيع عملياتها العسكرية في غزة “مقلقة”.

وحذر من أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى المزيد من الوفيات والإصابات و”المعاناة التي لا توصف للشعب الفلسطيني الذي يواجه بالفعل أزمة إنسانية خطيرة”.

ودعا هاريس السلطات الإسرائيلية إلى “ضبط النفس”، واصفاً ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة بأنه “مقزز وعديم الرحمة”.

وشدد على ضرورة وقف “الكارثة الإنسانية” في غزة من خلال وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى المتبقين، واستئناف تقديم المساعدات الإنسانية الواسعة النطاق إلى القطاع.

والليلة الماضية، صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت”، على خطة لتوسيع الإبادة الجماعية بقطاع غزة بما يشمل احتلاله والبقاء فيه، والاستمرار بتجويع الفلسطينيين وبمنع إدخال المساعدات الإنسانية، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

ومطلع مارس/ آذار الماضي انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.

غير أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، للحفاظ على مصالحه الخاصة، وفق إعلام عبري.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة، قتلت إسرائيل 2459 فلسطينيا وأصابت 6569 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق ما أفادت به وزارة الصحة بالقطاع الاثنين.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 171 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود