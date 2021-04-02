السبت 29 رمضان 1443 ﻫ - 30 أبريل 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

“أيزنهاور” في طريقها إلى الخليج.. حاملة الطائرات الأمريكية عبرت اليوم قناة السويس

2 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 2 - أبريل - 2021 9:13 مساءً
حاملة الطائرات الأمريكية "دوايت أيزنهاور"

حاملة الطائرات الأمريكية "دوايت أيزنهاور"

A A A
طباعة المقال

عبرت حاملة الطائرات الأمريكية “دوايت دي أيزنهاور”، اليوم الجمعة، قناة السويس في طريقها إلى الخليج والمحيط الهندي، وفق ما أفادت به وسائل إعلام مصرية.

وأكد موقع “القاهرة 24” أن “دوايت أيزنهاور” دخلت القناة قادمة من البحر المتوسط ووصلت عبرها إلى خليج السويس برفقة المدمرتين “ميتشر” و”توماس هاندر” وسفينة الإمداد “مونتيري” التابعة للبحرية الأمريكية، بالإضافة إلى قاطرتين.

وأشارت قناة “إن بي سي” إلى أن البحرية الأمريكية أعلنت أنها تمكنت من تنفيذ عمليات ضد تنظيم “داعش” انطلاقا من حاملة الطائرات هذه، خلال فترة انتظارها عبور قناة السويس التي تعطلت حركة الملاحة فيها مؤخرا بسبب سفينة عالقة.

ومن المقرر أن تستبدل “دوايت أيزنهاور” في الشرق الأوسط حاملة الطائرات “نيمتز” التي غادرت المنطقة في وقت سابق من العام الجاري.

وأفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” أمس بأن البنتاغون قد يسحب “دوايت أيزنهاور” من الشرق الأوسط قريبا ضمن إطار تقليص التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة.

 

    المزيد من أخبار العالم

    الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون
    كيم جونغ أون يهدّد باستخدام “النووي” استباقيًا!
    فولوديمير زيلينسكي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    أخطر ساعات زيلينسكي.. كيف أفلت من قبضة الروس؟
    من المسيرة الاحتجاجية في عاصمة كندا
    أعمال شغب في كندا خلال مسيرة ضد “تجاوزات الحكومة”!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    هلال
    عيد الفطر الاثنين فلكياً في هذه الدول.. والثلاثاء في بلدان اخرى
    الدولار
    انخفاض ملحوظ للدولار الأسود… فكم بلغ؟
    جانب من احتفالات يوم النصر في 9 أيار العام الماضي
    “حرب ثانية” لروسيا في 9 أيار… تصريح بريطاني “خطير”!