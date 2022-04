“أيزنهاور” في طريقها إلى الخليج.. حاملة الطائرات الأمريكية عبرت اليوم قناة السويس

عبرت حاملة الطائرات الأمريكية “دوايت دي أيزنهاور”، اليوم الجمعة، قناة السويس في طريقها إلى الخليج والمحيط الهندي، وفق ما أفادت به وسائل إعلام مصرية.

وأكد موقع “القاهرة 24” أن “دوايت أيزنهاور” دخلت القناة قادمة من البحر المتوسط ووصلت عبرها إلى خليج السويس برفقة المدمرتين “ميتشر” و”توماس هاندر” وسفينة الإمداد “مونتيري” التابعة للبحرية الأمريكية، بالإضافة إلى قاطرتين.

وأشارت قناة “إن بي سي” إلى أن البحرية الأمريكية أعلنت أنها تمكنت من تنفيذ عمليات ضد تنظيم “داعش” انطلاقا من حاملة الطائرات هذه، خلال فترة انتظارها عبور قناة السويس التي تعطلت حركة الملاحة فيها مؤخرا بسبب سفينة عالقة.

ومن المقرر أن تستبدل “دوايت أيزنهاور” في الشرق الأوسط حاملة الطائرات “نيمتز” التي غادرت المنطقة في وقت سابق من العام الجاري.

وأفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” أمس بأن البنتاغون قد يسحب “دوايت أيزنهاور” من الشرق الأوسط قريبا ضمن إطار تقليص التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة.

Egypt says the USS Dwight D. Eisenhower passed through Suez Canal today after it was re-opened.

The US carrier was heading south from the Mediterranean towards the Red Sea. US Navy says it was able to carry out anti-ISIS raids from the Med while it waited to pass throguh Suez. pic.twitter.com/pZU1GGHOjA

