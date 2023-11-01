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"إبادة جماعية".. مسؤول كبير بالأمم المتحدة يستقيل بسبب الانتهاكات الفظيعة في غزة

منذ 18 دقيقة
من القصف على غزة

من القصف على غزة

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قدم أحد مسؤولي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة باستقالته من منصبه، بسبب ما وصفه بـ”الإبادة الجماعية” في قطاع غزة، التي فشلت الأمم المتحدة في وقفها، حسبما قال في رسالة.

وقال كريغ مخيبر، مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نيويورك، في رسالة، إن غزة هي حالة مثالية للإبادة الجماعية. وأضاف مخيبر أنه عاش في غزة وعمل في مجال حقوق الإنسان للأمم المتحدة في التسعينيات.

واتهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والدول الأوروبية بتوفير غطاء سياسي ودبلوماسي للفظائع التي ترتكبها إسرائيل.

في الرسالة، التي بدأت ببيان يعترف فيه بأن هذا سيكون آخر اتصال رسمي له في منصبه، كتب مخيبر أنه بعد أن شهد ما حدث في رواندا، والبوسنة، والمدنيين الروهينغا في ميانمار، فشلت الأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا في وقف الإبادة الجماعية.

وأضاف: “أيها المفوض السامي، نحن نفشل مرة أخرى”. وتم إرسال الرسالة إلى مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فولكر تورك في جنيف.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن مخيبر سيتقاعد اعتبارًا من يوم الثلاثاء.

    المصدر :
  • CNN عربي

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