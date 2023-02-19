الأحد 28 رجب 1444 ﻫ - 19 فبراير 2023 |
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إثر الزلزال.. الخطوط الجويّة التركيّة تُمدّد رحلات الإجلاء المجانية

منذ 46 دقيقة
طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية

طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية

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أعلنت الخطوط الجوية التركية حشد جميع مواردها لمساعدة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد، يوم 6 شباط/ فبراير الجاري.

فقد كشفت الشركة، اليوم الأحد، عن تمديد رحلات الإجلاء المجانية التي تنظمها من المناطق المنكوبة. وأكدت أن رحلاتها من مطارات 8 مدن تركية تضررت من الزلزال، ستستمر حتى 1 آذار/ مارس المقبل.

يذكر أنه منذ اليوم الأول للكارثة، تم تنفيذ ما مجموعه 3 آلاف و32 رحلة جوية في كلا الاتجاهين في مناطق الزلزال.

وتم التأكيد على إرسال 143740 فريق بحث وإنقاذ وإغاثة إلى المنطقة. كما تم الإعلان عن إجلاء 265 ألفا 754 من ضحايا الزلزال، من المدن المعرضة للكارثة.

وذكرت الشركة أنه تم تسليم 10 آلاف 753 طنًا من مواد الإغاثة للمحتاجين بفضل 177 رحلة شحن.

 

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