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إثيوبيا: مفاوضات سد النهضة قطعت شوطا كبيرا

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قال هيلا مريام دسالين، مبعوث رئيس الوزراء الإثيوبي، الثلاثاء، إن مفاوضات سد النهضة بين بلاده ومصر والسودان قطعت شوطا كبيرا خلال السنوات الخمسة الماضية.

وجاءت تصريحات دسالين خلال لقائه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في العاصمة الخرطوم.

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وأشار مبعوث رئيس الوزراء الإثيوبي، إلى دور السودان الإيجابي لتجاوز المصاعب التي واجهت التفاوض، وأوضح دسالين أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبى أحمد يرغب في توقيع اتفاقية ملء وتشغيل السد بعد الانتخابات الرئاسية الإثيوبية.

وظهر الثلاثاء، التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني بمكتبه بالقصر الجمهوري مع المبعوث الأثيوبي، الذي حمل رسالة من رئيس وزراء بلاده تتعلق بمحادثات سد النهضة الإثيوبي المزمع عقدها يومي 27 و28 من فبراير الحالي في العاصمة الأميركية واشنطن.

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