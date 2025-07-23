إجراءات في جامعة كولومبيا على الطلاب بسبب احتجاج مؤيد للفلسطينيين

مظاهرة في أعقاب اعتقال محمود خليل في جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. رويترز

قالت جامعة كولومبيا الأمريكية أمس الثلاثاء 22\7\2025 إنها فرضت إجراءات تأديبية على عشرات الطلاب الذين استولوا على جزء من المكتبة الرئيسية للجامعة خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في أوائل شهر مايو\أيار في حدث شهد اعتقالات عديدة.

وقالت الجامعة إنها فتحت تحقيقا بعد الاحتجاج، ومنعت المشاركين فيه من دخول الحرم الجامعي ووضعتهم رهن الإيقاف المؤقت. وأصدرت قراراتها النهائية أمس الثلاثاء.

وقالت الجامعة في بيان إن العقوبات شملت الإيقاف تحت المراقبة، والإيقاف لمدد تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات، وإلغاء الدرجات العلمية، والطرد. ولم تحدد الجامعة كيف اتخذت إجراءات التأديب.

وقالت الجامعة في البيان “إن تعطيل الأنشطة الأكاديمية يعد انتهاكا لسياسات الجامعة وقواعدها، ومثل هذه الانتهاكات ستؤدي بالضرورة إلى عواقب”.

استهدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجامعات بما في ذلك جامعة كولومبيا منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير\كانون الثاني بسبب حركة الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت الجامعات العام الماضي.

قالت جامعة كولومبيا من أجل فلسطين، وهي مجموعة مؤيدة للفلسطينيين في الجامعة، أمس الثلاثاء إن الجامعة أبلغت 80 طالبا بالإجراءات التأديبية يوم الاثنين.

وقالت إن الإجراء التأديبي يمثل “أكبر عدد من حالات الإيقاف بسبب احتجاج سياسي واحد في تاريخ حرم جامعة كولومبيا”، وتجاوز الإجراءات التأديبية السابقة التي أُعلن عنها ضد أشخاص بسبب احتجاجات أخرى.

وقالت الإدارة الأمريكية في مارس\آذار إنها ستفرض عقوبات على الجامعة بسبب طريقة تعاملها مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين العام الماضي من خلال إلغاء منح بحثية بمئات الملايين من الدولارات.

وقالت الإدارة إن رد الجامعة على مزاعم ممارسات معادية للسامية ومضايقات تعرض لها أعضاء المجتمع الجامعي من اليهود والإسرائيليين لم يكن كافيا.

وبعد إعلان الحكومة عن إلغاء التمويل، أعلنت الجامعة عن سلسلة من الالتزامات استجابة لمخاوف الإدارة الأمريكية.

وقالت الجامعة في بيان في ذلك الوقت “نحن ندعم حرية التعبير… لكن المظاهرات وغيرها من الأنشطة الاحتجاجية التي تحدث داخل الأبنية الأكاديمية والأماكن التي تجري فيها الأنشطة الأكاديمية تمثل عائقا مباشرا أمام الحفاظ على مهمتنا الأكاديمية الأساسية”.

يقول محتجون، بما في ذلك بعض الجماعات اليهودية، إن إدارة ترامب قد خلطت بشكل خاطئ بين انتقادهم للهجوم العسكري الإسرائيلي في غزة ومعاداة السامية وكذلك بين دفاعهم عن حقوق الفلسطينيين ودعم التطرف.

وفي الأسبوع الماضي، تبنت جامعة كولومبيا تعريفا مثيرا للجدل لمعاداة السامية يساوي بينها وبين معارضة الصهيونية.

وقالت الجامعة أيضا إنها لن تتعامل بعد الآن مع مجموعة “جامعة كولومبيا أبارتهايد دايفست” المؤيدة للفلسطينيين.