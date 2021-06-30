إجراءات هامة ستبدأ تنفيذها الحكومة المصرية خلال 48 ساعة

سيبدأ خلال الـ48 ساعة المقبلة سريان تطبيق 10 إجراءات حكومية مصرية، وذلك في إطار ضمن تنفيذ رؤية “مصر 2030″، التي تعمل مختلف جهات الدولة على تنفيذها.

والإجراءات الحكومية التي من المقرر بدء تنفيذها بالعام المالي الجديد هي:

-زيادة الحد الأدنى لمرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، اعتبارا من مرتب يوليو لـ2400 جنيه.

-بدء سريان قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنح علاوة 7%، بحد أدنى 75 جنيها للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

-منح الموظفين من غير المخاطبين بـ”الخدمة المدنية” علاوة بقيمة 13% من الراتب الأساسي، بحد أدنى 75 جنيها أيضا.

-زيادة قيمة المعاش الذي يحصل عليه صاحب المعاش، اعتبارا من أول شهر يوليو بنسبة 13%.

-من المقرر رفع قيمة بدل المعلم وحافظ الأداء، مع تقرير “حافز الإدارة المدرسية”.

-من المقرر أن يبدأ تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة في العام المالي الجديد، التي تتضمن قرابة 12 ألف مشروع استثماري حكومي.

-ستعمل الحكومة على توفير المبالغ المالية اللازمة لدخول 23 مستشفى للخدمة، مع العمل على زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة وحضانات الأطفال.

-ستعمل الحكومة على تطوير ورفع كفاءة نحو 170 مستشفى ومركز طبي.

-ستعمل الحكومة على إنشاء أكثر من 1000 فصل للمناطق المحرومة، ضمن مشروع “حياة كريمة”.

-ستنفذ عشرات الآلاف من المشروعات القومية والخدمية ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، وذلك بحسب صحيفة “الوطن”