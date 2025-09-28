إجلاء الآلاف وإغلاق مطارات في فيتنام مع اقتراب الإعصار بوالوي

أغلقت فيتنام المطارات وأجلت آلاف الأشخاص في المناطق التي يحتمل أن تتأثر بالإعصار بوالوي الذي زادت قوته بينما يتجه للبلاد، وذلك بعد أيام من تسببه في مقتل عشرة على الأقل وفيضانات واسعة النطاق في الفلبين.

وذكرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في فيتنام أن من المتوقع وصول الإعصار، الذي بلغت سرعة رياحه 133 كيلومترا في الساعة 1000 بتوقيت جرينتش، إلى اليابسة في وسط فيتنام غدا الاثنين، حيث يتباطأ مع اقترابه من الساحل.

وقالت الهيئة “هذه عاصفة سريعة الحركة – تقارب مثلي متوسط السرع – وتتسم بشدة عالية ونطاق تأثير واسع”.

وأضافت “وهي (العاصفة) قادرة على إحداث عدة كوارث طبيعية في آن واحد، بما في ذلك رياح قوية وأمطار غزيرة وفيضانات وسيول جارفة وانزلاقات أرضية واجتياح المياه للمناطق الساحلية”.

وقالت الحكومة إن السلطات في إقليم ها تنه بوسط البلاد بدأت في إجلاء أكثر من 15 ألف شخص، مضيفة أن آلاف الجنود على أهبة الاستعداد.

وقالت هيئة الطيران المدني الفيتنامية إنه تم تعليق العمليات في أربعة مطارات ساحلية اعتبارا من اليوم، بما في ذلك مطار دانانج الدولي، وعدلت مواعيد إقلاع عدد من الرحلات الجوية.

وقالت الحكومة إن الأمطار الغزيرة تسببت بالفعل في حدوث سيول في هيو وكوانج تري.

وفقا لموقع في.إن إكسبريس، ستُغلق المدارس في المناطق المتضررة من الإعصار غدا، مع احتمال تمديد الإغلاق إذا لزم الأمر.