إجلاء المئات من موظفي الأمم المتحدة وأسرهم من الخرطوم

قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، إن الأمم المتحدة نقلت مئات الموظفين وأسرهم من الخرطوم وأماكن أخرى في السودان.

وأضاف المتحدث أن غوتيريش يجدد دعوته لجميع الأطراف لوقف الأعمال العدائية والسماح للمدنيين بالخروج من المناطق المتضررة من القتال، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ستواصل عملها مع أفرادها داخل السودان وخارجه.

وذكرت وكالات تابعة للأمم المتحدة أن انزلاق السودان فجأة إلى الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل نيسان أسفر عن أزمة إنسانية ومقتل 427 شخصا. وعبر آخرون عن خوفهم على حياتهم مع انتشار الاشتباكات في المناطق السكنية.

وسعت بلدان منها دول خليجية وروسيا إلى إجلاء مواطنيها اليوم الاثنين، فضلا عن موجة نزوح متنامية إلى البلدان المجاورة للسودان بما في ذلك فرار عشرة آلاف شخص إلى جنوب السودان رغم انعدام الاستقرار هناك.

وإلى جانب ملايين السودانيين المحرومين من الخدمات الأساسية، تقطعت السبل بالدبلوماسيين الأجانب وموظفي الإغاثة والطلاب وعائلاتهم إذ وجدوا أنفسهم عالقين في منطقة حرب الأسبوع الماضي. وذكر موقع نتبلوكس الإلكتروني أن الاتصال بالإنترنت انقطع اليوم الاثنين.