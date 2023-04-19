إجلاء 177 من أفراد القوات الجوية المصرية من السودان إلى مصر

قال الجيش السوداني في بيان إنه تم إجلاء 177 من الأطقم الفنية للقوات الجوية المصرية، بعد أيام قليلة من احتجازهم في مدينة مروي بشمال البلاد على أيدي قوات الدعم السريع، إلى جمهورية مصر العربية.

وأضاف البيان أن الإجلاء تم من مطار دنقلا في شمال البلاد عن طريق أربع طائرات نقل عسكري مصرية.

ميدانياً، لم تصمد محاولة جديدة لوقف إطلاق النار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في الخرطوم وأماكن أخرى وتملك من السكان الخوف من نقص ​​الإمدادات الغذائية وعانوا من انهيار الخدمات الطبية.

ووقف إطلاق النار الذي مدته 24 ساعة، كان من المفترض أن يبدأ في تمام الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (16:00 بتوقيت غرينتش). وقال شاهدان في منطقتين بالعاصمة الخرطوم لرويترز إن القتال مستمر.

وقالت وزارة الصحة السودانية إن القتال أدى إلى مقتل 270 شخصا على الأقل وإصابة 2600 آخرين. وقالت نقابة الأطباء السودانية إن تسعة مستشفيات تعرضت للقصف بالمدفعية، وكان لابد من إخلاء 16 مستشفى ولم يعمل أي منها بشكل كامل داخل العاصمة.

وقال أسامة عثمان المتحدث باسم الهلال الأحمر السوداني “المستشفيات منهارة تماما وخالية من كل الضروريات. هذا يتجاوز الكارثي”.

ويرأس البرهان مجلس السيادة الحاكم الذي تشكل بعد الانقلاب العسكري عام 2021 والإطاحة بعمر البشير في 2019. وكان حميدتي، الذي يقول محللون إنه يقود أكثر من مئة ألف مقاتل، يشغل منصب نائب رئيس المجلس.

وحطم الصراع الآمال في التقدم نحو الديمقراطية في السودان، ويغامر بتوريط جيرانه ويمكن أن يلعب دورا في المنافسة الإقليمية بين روسيا والولايات المتحدة.