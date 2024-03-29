"إحنا رجال محمد ضيف".. فيديو لهتافات مؤيدة للقسام في ساحات الأقصى

خرج مئات الفلسطينيين بمسيرة حاشدة بعد صلاة التراويح في ساحات المسجد الأقصى المبارك، للتضامن مع قطاع غزة ولتأكيد دعمهم للمقاومة الفلسطينية.

وردد المتظاهرون هتافات “حط السيف قبال السيف، وإحنا رجال محمد ضيف” و “يا السنوار لعينيك من القدس الأبية”.

وفجر الجمعة أدى عشرات الآلاف من المصلين صلاة الفجر في الجمعة الثالثة من شهر رمضان برحاب المسجد الأقصى المبارك.

وبعد المظاهرة هاجمت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة المصلين والمعتكفين واعتدت عليهم بالضرب وطردتهم من ساحات المسجد الأقصى.

وتمنع الشرطة الإسرائيلية عشرات الآلاف من مواطني محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلوات في المسجد الأقصى المبارك، في ظل الحواجز العسكرية التي تنصبها في محيط البلدة القديمة وعند أبواب الأقصى.