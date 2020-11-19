إخفاق جديد..حملة ترامب تسحب الدعوى القضائية في ميشيغان

في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتشكيك في نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت في الثالث من نوفمبر ، أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي، ترامب، الخميس، عزمها سحب الدعوى القضائية التي رفعتها للطعن على نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية بولاية ميشيغان.

ويعد ذلك إخفاقا جديدا للمساعي القانونية من جانب ترامب وحملته الرافضة لفوز جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي بعد التصويت الذي جرى في الثالث من نوفمبر.

وقال رودي جولياني محامي ترامب في بيان “سنسحب هذا الصباح الدعوى التي رفعناها في ميشيغان كنتيجة مباشرة لتحقيق ما سعينا إليه: منع اعتماد نتائج الانتخابات في مقاطعة واين، قبل الأوان وقبل أن يتأكد الناس من أن كل صوت قانوني جرى إحصاؤه وعدم إحصاء أي صوت غير قانوني”.

وكانت حملة ترامب تقدمت بطلب من أجل وقف فرز الأصوات في ولاية ميشيغان التي يصل عدد مندوبيها بالمجمع الانتخابي إلى 16، وقالت إن الجمهوريين تم منعهم من عد الأصوات في بعض مناطق الولاية.

يأتي ذلك بعد يومين من مصادقة واين، أكبر مقاطعة بولاية ميشغان على إبطال قرار سابق اتخذته بالامتناع عن المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية.

ووصل مجلس إدارة مقاطعة واين في وقت سابق إلى طريق مسدود بشأن التصديق على نتائج الانتخابات، مع تصويت اثنين من الديمقراطيين للتصديق، واثنين من الجمهوريين ضده.