إخلاء أكثر من 9 مستوطنات.. الحرائق في إسرائيل لاتزال مستمرة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حرائق الغابات غرب القدس التهمت 19 ألف دونم، مشيرة إلى أنه تم إخلاء أكثر من 9 مستوطنات، بسبب حرائق مدينة القدس. كما تم إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص من منازلهم.

وأعلنت سلطات الإطفاء الإسرائيلية حالة الطوارئ القصوى، وأصدرت أمرا بالتعبئة العامة لجميع فرق الإطفاء على مستوى البلاد.

من جانبه، أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تقييما مشتركا للوضع في مقر القيادة، حيث وصف قائد قوات الإطفاء الإسرائيلية بمنطقة القدس الحريق بأنه الأكبر في البلاد.

من جهة أخرى، رجح جهاز الشاباك إمكانية أن يكون الحريق مفتعلا، وبدأ في التحقيق بحرائق جبال القدس لتحديد مكان مُشعلي الحرائق.

ونتيجة توسع الحرائق المشتعلة في جبال القدس، ناشد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، عددا من الدول الأوروبية المساعدة في التعامل مع الحرائق في القدس.

ويُتوقّع أن تبدأ عمليات المساعدات الدولية، اعتبارا من اليوم في ضوء القيود التي تواجهها طائرات مكافحة الحرائق في الرحلات الليلية.

من جهته، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، عن تضامن بلاده مع إسرائيل في مواجهة الحرائق المدمّرة التي تهدّد مدينة القدس، مؤكدا جاهزية باريس لتقديم “دعم مادي” لإسرائيل في مواجهة هذه الأزمة.

وكتب ماكرون في منشور على حسابه في منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي فجر الخميس “كلّ التضامن مع الشعب الإسرائيلي الذي يواجه حرائق مروّعة”. وأضاف أنّ “فرنسا مستعدّة لتقديم دعم مادّي في الساعات المقبلة”.

وتكافح فرق الإطفاء الحرائق المستعرة قرب الطريق السريع الواصل بين القدس وتل أبيب والتي خلّفت إصابات عدّة، مما استدعى وضع طواقم الإغاثة في حالة تأهّب.

وأمر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قيادة الجيش بنشر قوات لمساعدة أجهزة الإطفاء على التعامل مع الحرائق المستعرة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حذّر من أنّ حرائق الغابات المستعرة قرب القدس قد تصل إلى المدينة.

ولاحقا، أعلن نتنياهو أنّ ثلاث طائرات لإطفاء الحرائق ستصل قريبا إلى إسرائيل من إيطاليا وكرواتيا.

من جهته، أعلن مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أنّ طائرتين لإطفاء الحرائق وصلتا من إسبانيا وثالثة وصلت من فرنسا، بالإضافة إلى دعم من رومانيا.