الأثنين 23 شوال 1446 ﻫ - 21 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إخلاء طائرة لشركة "دلتا" بمطار أورلاندو الأمريكي.. والسبب؟!

منذ 56 ثانية
شركة الخطوط الجوية الأمريكية "دلتا إيرلاينز"

شركة الخطوط الجوية الأمريكية "دلتا إيرلاينز"

A A A
طباعة المقال

قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية “إن حريقا شب في محرك طائرة تابعة لشركة دلتا إيرلاينز، اليوم الاثنين، وعلى متنها ما يقرب من 300 راكب بعد ابتعادها عن البوابة استعدادا للإقلاع من مطار أورلاندو الدولي بولاية فلوريدا، مما أجبر السلطات على إجلاء الركاب على منزلقات”.

كانت طائرة إيرباص (إيه330) تستعد للإقلاع إلى أتلانتا عندما اشتعلت النيران في محركها حوالي الساعة 11:15 صباحا بالتوقيت المحلي.

وستجري إدارة الطيران الاتحادية تحقيقا في الواقعة. وثارت مخاوف جراء عدد من حوادث الطيران في الآونة الأخيرة بالولايات المتحدة.

وذكرت دلتا أن الرحلة 1213 كانت تقل 282 راكبا وطاقما من 12 فردا. ولم ترد أي تقارير أولية عن وقوع إصابات.

واتبع طاقم دلتا الإجراءات اللازمة لإخلاء مقصورة الركاب عندما لوحظت ألسنة اللهب في أحد محركي الطائرة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة
غزة تحت القصف
"الهلال الأحمر الفلسطيني": التحقيق الإسرائيلي في استشهاد عمال الإغاثة بغزة غير كاف
الرئيس السوري وعضو الكونغرس الأميركي مارلين ستوتزمان
الرئيس السوري يلتقي عضو الكونغرس الأميركي مارلين ستوتزمان
البابا فرنسيس. رويترز
مسيحيو غزة يودعون البابا فرنسيس بالشكر والعرفان وقلوب يعتصرها الألم

الأكثر قراءة

الشمس - تعبيرية
علماء يحذرون: عاصفة شمسية قد تشل الكهرباء والإنترنت وتقطع المياه عن العالم
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
البطريرك الراعي يدخل المستشفى بعد قداس عيد الفصح.. ما الذي حدث؟
من الغارات الاسرائيلية على الجنوب
الحرب على لبنان
مسؤول أمني إسرائيلي: اليوم مهم جدا على صعيد الهجمات في لبنان!