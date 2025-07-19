إدارة الإطفاء في لوس انجلوس: إصابة أكثر من 20 شخصاً بعد اصطدام سيارة بحشد

قالت إدارة الإطفاء في مدينة لوس انجلوس الأمريكية إن سيارة اصطدمت بحشد من الناس في إيست هوليوود في وقت مبكر اليوم السبت، مما أدى إلى إصابة أكثر من 20 شخصا.

وذكرت أن أربعة على الأقل في حالة حرجة بينما أصيب ثمانية آخرون على الأقل بجروح خطيرة في الواقعة التي حدثت على طريق سانتا مونيكا.

وقد استجاب عدد كبير من رجال الطوارئ في مكان الحادث في جادة سانتا مونيكا، حيث وردت تقارير أن ”السيارة المجهولة“ اصطدمت بحشد من الناس في حوالي الساعة الثانية صباحًا.

وتُظهر لقطات صادمة من مكان الحادث العديد من الأشخاص الملقين على الطريق حول سيارة رمادية اللون محطمة اعتلت الرصيف.

كما يُظهر الفيديو جرحى من المارة يتلقون العلاج من المارة، بينما يقف آخرون واضعين رؤوسهم بين أيديهم.

يمتلئ الشارع بعشرات الأشخاص الذين يتجمهرون خارج المكان ومحطة وقود مجاورة، بينما يتناثر الحطام على الطريق.

وقالت إدارة الإطفاء: ”تقوم الوحدة بتنسيق فرز المرضى ونقلهم في الوقت الحالي.“

وحددت إدارة إطفاء لوس أنجلوس بقعة بالقرب من تقاطع طريق سانتا مونيكا وجادة فيرمونت كموقع للحادث.

وتشير تقارير شهود العيان غير المؤكدة إلى أن أعمال عنف اندلعت بين الحشود وأنه كان هناك إطلاق نار قبل اصطدام السيارة بالحشد.