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إدارة الدواء الأمريكية تصرح باستخدام ‭3‬ ألوان طبيعية جديدة بالمواد الغذائية

منذ 13 دقيقة
إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية

إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية

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قالت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، اليوم الجمعة، إنها أعطت الضوء الأخضر لثلاث مواد ملونة جديدة، مشيرة إلى أنها آمنة للاستخدام في المنتجات الغذائية، وذلك في إطار توسيع نطاق الألوان المصنعة من مصادر طبيعية أمام المصنعين.

وقال وزير الصحة الأمريكي روبرت إف كنيدي جونيور ومفوض إدارة الأغذية مارتي ماكاري الشهر الماضي إن الإدارة تعتزم إزالة الأصباغ الغذائية الصناعية من إمدادات الغذاء الأمريكية من خلال إلغاء تراخيص جزئي والتعاون مع قطاع التصنيع من أجل الإلغاء الطوعي للجزء الآخر.

وذكر كنيدي في بيان “لفترة طويلة للغاية، اعتمد نظامنا الغذائي على المواد المصنعة والأصباغ القائمة على البترول والتي لا تقدم قيمة غذائية تُذكر وتشكل مخاطر صحية لا داعي لها “.

ووافقت الإدارة على استخدام مستخلص جالديريا الأزرق، وهو لون أزرق مشتق من الطحالب الحمراء وحيدة الخلية جالديريا سلفوراريا، للاستخدام في المشروبات غير الكحولية وعصائر الفاكهة والحلويات والمثلجات وحلويات الألبان المجمدة وغيرها.

ووافقت الإدارة أيضا على استخدام مستخلص زهرة بازلاء الفراشة، وهو لون أزرق يُنتج من خلال استخلاص الماء من بتلات أزهار النبات المجففة. ويساعد ذلك في خلق مجموعة من درجات الألوان منها الأزرق الزاهي والأرجواني الداكن والأخضر الطبيعي، وهو مصرح باستخدامه بالفعل في عصائر الفاكهة والخضراوات والمشروبات الكحولية والشاي.

ووسعت الموافقة التي صدرت اليوم نطاق استخدام هذه الألوان في تلوين الحبوب الجاهزة للأكل والمقرمشات وبعض رقائق البطاطا المقلية(البطاطس).

وسمحت الإدارة باستخدام فوسفات الكالسيوم، الذي يضفي لونا أبيض، في منتجات الدجاج الجاهزة والحلوى البيضاء والسكر المستخدم في صنع الحلوى المغلفة.

    المصدر :
  • رويترز

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