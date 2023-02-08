إدارة الكوارث التركية: ارتفع عدد ضحايا الزلزال إلى 6234 قتيلا

قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إن عدد قتلى الزلازل التي هزت جنوب البلاد ارتفع إلى 6234 قتيلا بحلول صباح اليوم الأربعاء.

وأضافت أن عدد المصابين ارتفع إلى 37011 وأن أكثر من 79 ألف شخص يشاركون في عمليات البحث والإنقاذ.

يشار إلى أن الزلزال الذي ضرب فجر الاثنين تركيا 6\2\2023 بقوة 7.8 درجة، وتلاه بعد ساعات زلزال آخر بنفس القوة تقريبًا، دمر آلاف المباني بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمجمعات السكنية، وجرح عشرات الآلاف.

فيما ترك عددًا لا يحصى من الأشخاص بلا مأوى في تركيا وشمال سوريا على السواء. أما عدد القتلى فقفز إلى 8000.

إلا أن رجال الإنقاذ ما زالوا يعملون ويسابقون الوقت، في ظروف الشتاء القاسية لإخراج الناجين من تحت أنقاض المباني المنهارة.

في حين توقعت منظمة الصحة العالمية أن يرتفع عدد الضحايا إلى 8 أضعاف.