الأربعاء 17 رجب 1444 ﻫ - 8 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إدارة الكوارث التركية: ارتفع عدد ضحايا الزلزال إلى 6234 قتيلا

منذ 6 دقائق
مشاهد من الدمار بعد الزلزال

مشاهد من الدمار بعد الزلزال

A A A
طباعة المقال

قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إن عدد قتلى الزلازل التي هزت جنوب البلاد ارتفع إلى 6234 قتيلا بحلول صباح اليوم الأربعاء.

وأضافت أن عدد المصابين ارتفع إلى 37011 وأن أكثر من 79 ألف شخص يشاركون في عمليات البحث والإنقاذ.

يشار إلى أن الزلزال الذي ضرب فجر الاثنين تركيا 6\2\2023 بقوة 7.8 درجة، وتلاه بعد ساعات زلزال آخر بنفس القوة تقريبًا، دمر آلاف المباني بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمجمعات السكنية، وجرح عشرات الآلاف.

فيما ترك عددًا لا يحصى من الأشخاص بلا مأوى في تركيا وشمال سوريا على السواء. أما عدد القتلى فقفز إلى 8000.

إلا أن رجال الإنقاذ ما زالوا يعملون ويسابقون الوقت، في ظروف الشتاء القاسية لإخراج الناجين من تحت أنقاض المباني المنهارة.

في حين توقعت منظمة الصحة العالمية أن يرتفع عدد الضحايا إلى 8 أضعاف.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

عمليات البحث عن ناجين جاريه في سوريا وتركيا
زلزال تركيا - سوريا
بالفيديو.. الطفل محمد يرتشف الماء بعد 45 ساعة تحت الانقاض
آثار الزلزال المدمر في سوريا
زلزال تركيا - سوريا
الدفاع المدني: ارتفاع حصيلة الضحايا في شمال غرب سوريا لأكثر من 1280
آثار الدمار في بلدة فيشهورود بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا تكثف هجومها الشتوي شرق أوكرانيا

الأكثر قراءة

مركز الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا
زلزال تركيا - سوريا
بعد الزلزال المدمر.. الباحث الهولندي "فرانك هوغيربيتس" يحذر من جديد!
زلزال تركيا
زلزال تركيا - سوريا
العالم يهتز.. 28 هزة أرضية تضرب عدة مناطق منذ ساعات الصباح
هزة أرضية
هزّة ارتداديّة جديدة شعر بها سكّان بيروت